ABUSO DE AUTORIDAD. Luis Fernando Araujo denuncia que fue secuestrado por el grupo Terna durante su participación en la segunda marcha nacional contra Manuel Merino. El joven afirma que sufrió maltratos durante el tiempo que esta división policial lo secuestró.

“Quiero hacer presente que he sigo agredido por el grupo Terna, me han tenido sin comer, sin agua en una habitación escondido con otra persona, no sé quién era, porque nos tenían separado. Estoy bien, gracias a Dios no me han hecho nada”, indica.

Luis Fernando Araujo agradeció a las personas que le prestaron ayuda a su madre, la persona que más se movilizó en la búsqueda del joven. “Me dieron unos golpes que pude soportar, gracias a las personas que apoyaron la causa de mi madre para poder encontrarme”.

En la declaración de Luis Fernando Araujo a la organizaciones de derechos humanos se ve la presencia de su madre, la señora Raquel del Carmen, quien no deja de abrazar a su hijo en todo momento.

Joven que estuvo desaparecido denuncia que fue secuestrado por grupo Terna