“Estuve bastante ocupado escribiendo durante estos dos meses. Ha sido un proceso rápido de escritura y edición”, cuenta Luis Francisco Palomino, quien ganó el reto InnovaCovid-19 del Ministerio de la Producción por la novela testimonial ‘Covidman: La bitácora del escritor con coronavirus’.

El autor del libro de cuentos ‘Nadie nos extrañará’ se refugió en su casa de San Juan de Miraflores para escribir luego de contagiarse de COVID-19 tras un viaje por varios países de Europa como España, Alemania y Francia para, finalmente, presentar su libro en el vigésimo Salón del Libro de Luxemburgo.

“A mí me diagnosticaron COVID-19 en marzo, pero ya estaba enfermo desde antes. Cuando salí positivo con el virus, solo fue la confirmación que la fiebre y los escalofríos no eran gripe nada más. Se demoraron como un mes en darme de alta porque debo haber sido una de sus primeras visitas (del Ministerio de Salud). Aún no habían los protocolos que hay ahora”, comenta Palomino.

Entraste al aeropuerto sin que te hicieran ninguna prueba.

Sí, me mandaron a hacer una fila a Migraciones, pero el espacio es pequeño y poco ventilado. Me acuerdo que había peruanos que habían venido de China. En ese momento no imaginaba la magnitud de los peligros que hay ahora que puede acabar en la muerte. Hubo mucha improvisación. Ni siquiera nos hicieron pruebas rápidas, y mucho menos las moleculares. Luego me pidieron que apunte mis datos y me dejaron entrar a Lima. De repente, si me hubieran prevenido que me infecté de coronavirus hubiera tomado precauciones.

¿Cuál fue la reacción de las personas cuando te vieron caminando por las calles de San Juan de Miraflores como ‘Covidman’?

Como siempre aquí la gente se sorprende cuando ve algo distinto, aunque en San Juan de Miraflores hay bastantes locos, también. Es extraño porque en Europa nunca vi a locos como los que hay acá. Cuán descuidadas pueden estar las personas en las calles que hay locos calatos en el Perú. Hay un loco en San Juan de Miraflores con quien me tomé una foto cuando salí a pasearme por las calles como ‘Covidman’. Eso es la normalidad en el Perú. Creo que si bien la gente se asombra por un pata que está caminando con una capa; hay muchas cosas parecidas para que generen un real asombro. El loco calato es simbólico porque representan cuan descuidados estamos en esta ciudad, o sea, que siempre puedes llegar a ese nivel si tienes una mala fortuna o una desgracia y puedes acabar así.

Así como el Ministerio de la Producción tiene un objetivo con ‘Covidman’, ¿cuál es el objetivo de Luis Francisco Palomino escribiendo esta bitácora?

Creo que se trata de crear conciencia a partir del testimonio de una persona que vivió lo que muchos temen sin necesariamente haber sido un paciente de los que necesitan ventilación o estar internado en un hospital. Es bastante fastidioso tener un virus de esta naturaleza en el cuerpo porque te impide desarrollar tus actividades con normalidad.

¿Cuáles fueron tus primeros síntomas?

Perdí el sentido del olfato y del gusto, pero no sabía que esos eran síntomas. Pensé que era una gripe y solo mi cuerpo estaba fallando un poco.

Es angustiante…

Claro. Hay tanta información que no sabes cuál escoger. Tienes que ser fuerte mentalmente para no dejarte llevar por esa corriente que quizás no se ajuste a tu caso. Creo que hubo mucha irresponsabilidad. Supongo que no hubo mala intención, sin embargo, creo que se trató de asustar un poco para que la gente se cuide más. Ni bien me sentí mal me encerré en mi cuarto. Todavía Vizcarra no dictaba la cuarentena obligatoria para los llegados del extranjero, pero por precaución me metí a mi habitación y prohibí que mi mamá y mi hermana ingresaran. A mis abuelos tampoco le permitimos que ingresaran al departamento. Ser precavido fue importante.

El escritor caminó por las calles de San Juan de Miraflores como 'Covidman'. (Difusión)