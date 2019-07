Luis Francisco Palomino: "A veces los desenlaces en la vida son decepcionantes" | ENTREVISTA

Por: Juan Mauricio Muñoz (@jmmm1414)



En un pequeño local, Luis Francisco Palomino (1991) espera con una taza de café mientras lee un libro. Conversamos un poco antes de iniciar la entrevista para calentar y entre sus frases se queda una en referencia al cuento ‘Ropa interior’ de su libro 'Nadie nos extrañará': "Los vigilantes de los barrios son totalmente desconocidos: son un apellido o un nombre".

¿Hay cuentos como ‘Javier Prado, La Marina’ y ‘Mal de altura’-que se puede decir-son el alter ego de Luis Francisco Palomino?

Todos tenemos algo de los personajes cuando escribimos. Diría que hay una parte importante de mí, sin embargo, no soy yo quién está en los cuentos, aunque parto de algunas experiencias. La literatura te da la oportunidad de hacer más interesante, lo que tal vez para los lectores, no es. A veces los desenlaces en la vida son decepcionantes.



¿Cómo iniciaste este libro de cuentos?

‘Nadie nos extrañará’ estaba listo antes de iniciar ‘Salim Vera. Biografía autorizada’. Ese fue el motivo de la reunión con Animal de Invierno. Pero salió el tema de Salim y me exigí bastante, fue un trabajo muy intenso. Iba a publicar los dos títulos en 2018, pero preferí esperar. Fue una decisión acertada.



¿El periodismo te ayudó?

No creo porque cuando trabajaba en una agencia de noticias sentí que me estaba robotizando, que mi estilo narrativo estaba perdiendo una particularidad que tiene cada escritor. La prensa de diario tiene un formato acostumbrado. Cuando escribía un cuento tenía que romper este paradigma. Además, me absorbía. Llegaba cansado a casa y no tenía ganas de escribir. Lo dejé. Me aparté del periodismo convencional. No era lo que quería hacer. Sin embargo, hay experiencias durante el ejercicio periodístico que me sirvieron, con inspiración, para escribir un cuento como ‘El reto del maniquí’.

'Nadie nos extrañará', de Luis Francisco Palomino. (Foto: Difusión) 'Nadie nos extrañará', de Luis Francisco Palomino. (Foto: Difusión)

En el cuento ‘Ropa interior’ está este ex soldado que desde una azotea dispara a los delincuentes que roban en un parque, muy similar a 'Chapa tu choro'.

Todos en algún momento hemos tenido ganas de acabar con la delincuencia de una manera brutal, sobre todo, cuando te toca a ti. También tiene una interrogativa: ¿cuál es el rostro de la delincuencia?, ¿a qué edad empiezan? Todo tiene un caldo de cultivo. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? Queremos exterminar la delincuencia con más violencia.



Justo el título del libro va con lo que acabas de decir: Nadie nos extrañará.

La chica que se suicida; el anciano que muere en un prostíbulo; los niños que caminan por Lima sin ningún cuidado o los maniquís humanos. Son las personas que no aparecen cuando dicen que la economía crece, esta gente no se toma en cuenta, pero existe. Es posible que el Perú avance, pero es un porcentaje mínimo, siempre le toca a los de arriba, las clases altas, los que no nos extrañarán.



DATOS

Puedes encontrar 'Nadie nos extrañará' y 'Salim Vera. Biografía autorizada' en el stand 89 del Grupo Editorial Estación La Cultura y stand 49 de La Independiente en la Feria Internacional el Libro de Lima (FIL 2019).