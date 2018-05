El presidente del Congreso de la República , Luis Galarreta reiteró que no ‘cometió un ‘error’ al calificar de ‘mermeleros’ a los medios de comunicación y no pedir las disculpas respectivas, sin embargo afirmó que ‘ha dado vuelta a la página’.



“Yo he dado vuelta a la página, yo sé que varios no la dará, yo sé que varios están dolidos por lo que he comentado a raíz de un columnista”, dijo Luis Galarreta en referencia al periodista, Augusto Álvarez Rodrich, a quien acusó de tener vínculos con Odebrecht.



Nuevamente, Luis Galarreta afirmo que él votará a favor del proyecto de ley del aprista Mauricio Mulder, que le prohíbe al Estado contratar publicidad en medios privados.



“No, no es una amenaza, si lo quieren interpretar así, yo no puedo hacer nada, es la interpretación de cada uno, es su derecho y opinión, vuelvo a insistir, yo soy un voto más, si se vota la insistencia, yo votaré a favor”, refirió Luis Galarreta .



También se refirió a la moción de censura en su contra que ha sido anunciada por su colega Yonhy Lescano (AP). “Los congresisats tienen el derecho de presentar una moción de censura en su contra”, precisó dijo el presidente del Congreso de la República .



Finalmente justificó los gastos que realiza el Congreso , como son la intención de compra de televisores, frigobares, trituradores de papeles y dispensadores de agua, todo por un valor de S/250 mil. Al igual que computadoras a un sobre costo de más de S/75 mil. Incluso se suma la compra de flores por más de S/85 mil.



