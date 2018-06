Luis Galarreta: "‘Las viudas de PPK’ siguen llorando y atacan al Congreso" [VIDEO y FOTOS]

El Congreso se encuentra en el centro de la polémica. La calle está molesta. Por tal motivo, Trome conversó con el presidente del Parlamento, Luis Galarreta, de Fuerza Popular, quien respondió de todo.



Señor Luis Galarreta, ¿la mayoría fujimorista, que usted preside, es consciente del rechazo masivo de la población por sus actitudes en el Congreso?

Digamos que el Congreso no es una institución que tenga mucha popularidad ni acá ni en el mundo. Yo no me mido mucho por las encuestas, pero a veces solamente se enteran del Congreso por la información que llega a través de los medios y esta a veces es equivocada o no de una manera exacta.



¿Qué opinión le merece que Keiko, según el último sondeo de Datum, tenga 73% de desaprobación?

Te repito, no creo mucho en las encuestas, para serte sincero, pero si a una persona, en el caso Keiko o en el mío, como en las últimas semanas, o al mismo Congreso, lo golpean, golpean y golpean, tener un 14% o 15% de aprobación debería ser un éxito. Solamente hablan mal de ti en algunos medios, entonces es evidente que resulte siendo al revés.

Algunos analistas, incluso, aseguran que este abuso de poder le va a pasar la factura a Keiko en el 2021 y va a perder nuevamente una elección...

No, yo creo que no. Primero que no hay ningún abuso de poder. Por ejemplo, el jueves hemos tomado una decisión multipartidaria. No es que tengamos mayoría, acuérdate que tenemos 59 parlamentarios. Para ser mayoría siempre se tiene que hacer con una u otra bancada, así que no somos solamente nosotros.



En el imaginario popular, Keiko es percibida como la ‘mala hermana’ que le corta la cabeza al ‘pobrecito’ de Kenji. ¿Cuál es su reflexión?

A mí me ha sorprendido como Kenji se ha vuelto, digamos, en el engreído de algunos medios o periodistas... Obviamente, Kenji miente abiertamente cuando hace declaraciones...



Él ha declarado que Keiko maneja el Congreso como su chacra, ¿qué opina?

Cualquier cosa que declare Kenji para mí no solo es absurdo, sino que lo inventa. Yo sé que hay quienes se lo creen, allá ellos, pero es absolutamente falso.



Otros opositores de Fuerza Popular aseguran que ella nunca quiso que Alberto Fujimori salga de la cárcel, ¿es verdad?

Yo he visto cómo ha sufrido y sufre Keiko para que su padre esté libre y cómo muchos de los peruanos hemos querido que él quede libre, porque se le reconoce muchas cosas que hizo por el Perú. Lo que pasa es que a diferencia de otros, más bien ella sí cumple su compromiso de no usar nada de la política para temas familiares y por eso ella lo ha declarado así.

Las disculpas de Galarreta. (Video: Canal N)

MESA DIRECTIVA

Después de dos años, ¿por qué no ceder la Mesa Directiva a otro bloque político?

Todos tienen, obviamente, derecho a querer postular y ganar la Mesa Directiva, pero igual Fuerza Popular va a querer ganarla y es lo que le corresponde a cualquier partido democrático. Tengo 17 años acá, cinco de asesor y doce de parlamentario, y cada partido que ha tenido mayoría ha liderado a la Mesa Directiva, salvo el último año, cuando la perdió el Partido Nacionalista.



¿Pero no le parece bueno un contrapeso político?

Sí, claro, el contrapeso político lo hace el Congreso con el Ejecutivo. No nos olvidemos que se vacó a un presidente por corrupto. Creo que algunos, yo les llamo ‘las viudas de PPK’, siguen llorando y por eso atacan demasiado al Congreso...



A ustedes se les ha acusado de proteger a sus correligionarios o a los miembros de su bancada en la Comisión de Ética, como a Yesenia Ponce, por ejemplo...

Yo no soy miembro de la Comisión de Ética, pero hay que hacer un mea culpa. Más que proteger ha habido error cuando por un lado, por ejemplo, rápidamente se ha aprobado una sanción a otro congresista y en otro más bien se rechazó. Felizmente, el caso de la congresista Ponce se está arreglando en la Comisión de Ética, pues obviamente tiene que verse si se ha cometido una falta y, si la hay, debe haber una sanción. Mira, cuando llegó el caso de Bienvenido (Ramírez), yo lo he dicho: ‘Uno lo escucha hablar y de diez palabras nueve son barbaridades’, entonces tenemos que hacer un mea culpa todos, pero incluidos nosotros, por la elección que se ha hecho de algunas personas y por traerlas acá...

Conferencia de prensa de Luis Galarreta (29/05/18)

¿Por qué no han sido contundentes en deslindar y exigir una profunda investigación a Edwin Vergara, socio de un narcotraficante?

Ha estado hace poco Vergara en el Pleno del Congreso y ha aclarado que él está como testigo, no está investigado. Bueno, sí tuvo un socio, que lamentablemente parece que en un tiempo estuvieron trabajando, pero él se ha puesto a disposición, él está con licencia del partido. O sea, él ha pedido licencia a Fuerza Popular y por supuesto que tiene que investigarse, pero él ahorita está como testigo.



VIZCARRA

¿Son los nuevos oficialistas, ustedes, del presidente Martín Vizcarra?

No, el presidente Vizcarra, como corresponde, tiene una bancada con la que llegó al Gobierno, porque él fue elegido vicepresidente y cuando sale el presidente por corrupción, le corresponde asumir entonces esa bancada. Lo que pasa es que nosotros hemos visto, por lo menos hasta ahora, ojalá sea así, que quien está en el Gobierno más bien trata de dialogar, coordinar y no era la persona que quería romper un partido, una bancada, y simplemente que no lo toquen y quedarse en el poder los cinco años, a pesar de los hechos de corrupción. Ahora hay un diálogo más cordial, es verdad…



¿Lo siente débil a Vizcarra, como muchos comentan?

Le quedan tres años, tiene que hacer rápido. Se está, no sé si se dice, acomodando. Tal vez cuenta con un grupo de ministros que no son muy conocidos y con algunas críticas de la propia bancada de Gobierno, pero yo espero que finalmente se acomode. Hay que tomar decisiones no solo para el discurso, sino que se conviertan en acciones, que es lo que la gente le va a pedir muy pronto.



¿No le parece mal que se esté cambiando de ministro de Economía de manera tan frecuente?

Sí, lamentablemente el anterior ministro tuvo bastantes errores muy rápido y estaba, creo, generándole un problema al propio Ejecutivo, pero me parece interesante que hayan reaccionado rápido. Yo pensé que iba a llegar a 28 (de julio). No es bueno, pero es mejor reaccionar de una vez.

Luis Galarreta se pronuncia sobre renuncia de PPK

TELEVISORES Y FRIGOBARES

¿Se arrepiente de algo con respecto a la compra de televisores, frigobares y flores en el Congreso? ¿No le parece un despilfarro de dinero?

No, es importante también decir que la noticia salió con muy ‘mala leche’, porque no es verdad que se compraban para ver el Mundial, pues los televisores, y está en el plan anual de compras que se entrega más o menos en agosto, todavía no se han adquirido porque esta es una oferta pública. Además, hace un año presentaron sus requerimientos las diferentes áreas, porque hay una ley que te obliga, tú no puedes tener activos en el Estado más de diez años, porque finalmente pierde patrimonio el Estado, tienes que renovarlos y todo es transparente...



Usted siempre ha dicho que es un demócrata, ¿por qué ese afán de presionar e intimidar a la prensa independiente a través de este proyecto de Mulder? Incluso lo han comparado con Nicolás Maduro?

(Risas) La ley no es para intimidar y obviamente no todos los periodistas son iguales, como no todos los políticos son iguales. Entonces espero que nadie generalice nunca nada, pero esta es una norma que busca que 570 millones de soles de los peruanos que van a publicidad, no se gasten desordenadamente. Es importante que el Estado no la gaste en publicidad, pero no tiene nada que ver con la intimidación, porque más bien yo creo que después de eso se puede pensar en mejoras, ya que hoy existe una norma que no ha sido reglamentada y entonces hay gente que paga millones por aviso, que es para cobrar algo que es ínfimo, entonces yo sí creo que se ha experimentado bastante abuso. No tiene en ningún caso intimidación, al contrario, yo creo que hacen una labor fundamental y yo soy uno de los más críticos de, hablando de Maduro, ese tipo de posiciones.



Luiz Mameri, quien fue directivo de Odebrecht, ha ratificado que entregó un millón de dólares para la campaña de Keiko, ¿esto no la pone a ella en la misma situación de Ollanta Humala?

No, no sé si ha ratificado. No he estado tan atento a esto, pero entiendo que ha señalado que se supone que sí, pero eso lo está viendo el señor Yoshiyama, porque a ellos son a quienes han sindicado. Ninguno de los que ha hablado ha dicho, como en el caso del señor Humala, que se lo dieron a la misma señora Nadine en tal casa, en maletas... En el caso de Keiko Fujimori, nadie la ha nombrado, o sea, nadie ha dicho si eso sería verdad. No vaya ser como lo que salió en ‘Cuarto poder’ al final de la campaña, respecto a un audio que estaba y que nunca apareció, entonces ahí en las investigaciones están a los que los han nombrado.

¿Qué mensaje final le daría a la población que está harta de tanta confrontación política?

Primero, que la confrontación no lo es todo, hay buenos diálogos. El viernes, por ejemplo, conversé con el señor Villanueva, hay un nuevo ministro de Economía, para ver si las facultades las sacamos ya de una vez… Estamos en diálogo. Nosotros ya no podemos estar discutiendo ni peleando, pero sobre todo porque también tenemos en el gobierno a alguien que, a diferencia del anterior, no quiere pelearse con el Congreso ni romper una bancada... El Congreso hace cosas positivas, lo que pasa, repito, es que desgraciadamente las cosas positivas no se ven como se tienen que ver.



Gracias, señor Galarreta...

Muchas gracias más bien a ti por la entrevista.