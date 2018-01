Luis Galarreta, Rosa Mavila, Carlos Basombrío y más personajes de la política peruana en ‘Pepitas’

ARCHIVAR

El Consejo de la Prensa Peruana pidió al presidente del Congreso, Luis Galarreta, a archivar el proyecto que prohíbe la publicidad del Estado en medios de comunicación privados. Es conforme...



‘NARCOPOLÍTICA’

Señores, oído a la música. Para la excongresista Rosa Mavila, en el gobierno de PPK no se han tomado acciones importantes para revertir la presencia de la ‘narcopolítica’. ¡Qué cosa!…



UN ‘TUITAZO’

Carlos Basombrío dejó la política, pero sigue activo en las redes. Mandó un tuitazo donde sacó cara por evitar que la misa del Papa Francisco sea en la Costa Verde. No me diga…



SE PREGUNTA

Hablando del Santo Padre, el aprista Mauricio Mulder pidió que expulse a Luis Figari (Sodalicio) del Vaticano y lo entregue a la Fiscalía que ha dictado prisión contra él. Hummm…



EXPLICACIÓN

Octavio Salazar dice que Corea del Norte debe una explicación al Perú, luego de denunciarse que gente de su embajada tenía lazos con el Partido Comunista. Ayayay…

