El alcalde Luis Molina se sumó a las posiciones en contra de la propuesta planteada por el burgomaestre de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, que busca que los ciudadanos extranjeros no puedan brindar de forma temporal los servicios de mototaxi, taxi y delivery. En ese sentido, calificó de discriminatoria la iniciativa planteada.

No obstante, en diálogo con Canal N, la autoridad edil consideró que los ciudadanos extranjeros que cometen delitos en nuestro país sí deberían ser sancionados de acuerdo a ley y ser expulsados del territorio peruano.

“No. Totalmente en desacuerdo, es discriminatorio . Miraflores es una ciudad inclusiva y no discrimina a nadie. Así como hay peruanos buenos y malos hay venezolanos buenos y malos. A los malos hay que devolverlos a su país . De ninguna manera hay que discriminar”, refirió.

Alcalde de Miraflores en contra de iniciativa sobre que extranjeros no puedan brindar de forma temporal los servicios de mototaxi, taxi y delivery

El lunes último, el alcalde de La Molina defendió su propuesta y consideró que no es discriminatoria. Explicó que plantear restringir de forma temporal a los ciudadanos extranjeros la posibilidad de realizar trabajos en mototaxi, taxi y servicio delivery, busca reducir el número de asaltos en la ciudad.

Esta semana, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, también calificó de “discriminatorio” la propuesta de Paz de la Barra. “Hay cosas que pueden manejarse de otra manera, sin generar este tipo de actitudes xenófobas y discriminatorias, que creo que cualquier persona tiene que combatir”, dijo la autoridad de la comuna metropolitana.

En contra de asignarles armas no letales a serenos

Sobre uso de armas no letales a serenos, el alcalde de Miraflores tampoco se mostró a favor de esta propuesta señalada por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.

Asimismo, Luis Molina aclaró que apoya la iniciativa del Ejecutivo respecto a acciones contra la delincuencia y por ello respalda la iniciativa de prohibición de dos personas a bordo de una moto lineal. Sin embargo, el tema de otorgar armas no letales a agentes de Serenazgo mencionó que sería “peligroso”.

“Estoy de acuerdo con lo que han enviado el proyecto de ley del Gobierno en el sentido de prohibir motocicletas con acompañantes. Con eso sí, estoy totalmente de acuerdo, y como siempre lo he dicho. Lo que no estoy de acuerdo es que los serenos tengan armas o armas no letales. Es muy peligroso” , sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

Roban auto a taxista https://www.americatv.com.pe/