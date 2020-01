La exparlamentaria Luisa María Cuculiza tuvo fuertes calificativos para referirse a Brigit Flores Luna, la mujer que fue rociada con combustible por su pareja Julio César Rojas Mogollón, por no denunciar a este sujeto, pese a que claramente intentó atentar contra su vida en La Victoria. La exministra, no entiende como una mujer puede ser tan est... de no denunciar a la persona que la agredió e incluso la calificó de ‘imb..’.

En una entrevista para Canal N, Luisa María Cuculiza brindó sus impresiones sobre el caso ocurrido en La Victoria, que ha llamado la atención de toda la ciudadanía.

“Verdaderamente es una salvajada lo que pasa con las mujeres que no se saben defender. Uno no puede pensar que esa mujer pueda ser tan estúpida con un hombre que la quiere agredir y quemar. La imbécil esa, discúlpame las palabras, no denuncia y se va en el mismo carro con el agresor ¿Cómo se va a defender a las mujeres así en el Perú?", se pronunció Cuculiza.

(Video: Cortesía Canal N)





Luisa María Cuculiza también se preguntó que es lo que quiere esta joven. "Dice ‘no, no, es mi pareja’ ¿Qué pareja? Es un animal lo que tiene ¿Qué cosa quiere? ¿Terminar de morir?”, se pronunció la controvertida exalcaldesa de San Borja.

“Hay que llamar la atención a esa mujer y que no sea ejemplo. Jamás uno debe aceptar una humillación como esa. Que tenga un poquito de conciencia y que se quieran. Son seres humanos, creo que el maltrato las animaliza. Mientras más les pegan, están conformes. ¿Cómo podemos defender a las mujeres en el país?”, se preguntó.

Luisa María Cuculiza también destacó la labor del cuidador de autos Juan Zuleta Gómez, quien defendió a la víctima de la agresión. “Si no es por ese hombrecito que defendió a la víctima, ella estaría muerta. Había un manganzón que estaba en la esquina, tremendo animalón que no hizo nada", finalizó.

Recordemos que tras una increíble primera liberación de Julio César Rojas Mogollón, finalmente este fue recapturado por la policía, acusado del intento de feminicidio; pese a que Brigit Flores había negado esta acusación.