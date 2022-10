Una joven de 17 años perdió la vida tras salir con su enamorado y un amigo la noche del último sábado, en Lurín. De acuerdo a América Noticias, la menor habría ingerido sustancias tóxicas al interior de un hostal junto a sus acompañantes.

“En la comisaría me informan que mi hermana ya estaba muerta. Yo no le creí nada. Me fui a la misma comisaría de Lurín, me hicieron pasar para reconocer el cadáver”, contó Anthony Cárdenas, hermano de la víctima, al matinal.

Según el parte policial, Brayan Elvis Atoño Sinche y Sebastián Rodrigo Díaz La Rosa, ambos de 22 años, señalaron que horas antes habían estado consumiendo cocaína y marihuana con la occisa.

Luego, ingresaron al hostal Los Cocos, ubicada en la calle Los Pulpos, para seguir ingiriendo sustancias tóxicas. Fue alrededor de las 7 a.m. que la menor -quien estudiaba cosmetología- comenzó a convulsionar.

Una amiga de la víctima contó que estuvo en contacto con ella hasta las 2 a.m. “En la mañana temprano me levanté y le escribí preguntándole cómo había amanecido y no contestó nada. Me enteré hasta más tarde que ella ya no existía”, detalló entre lágrimas.

Se conoció que el fiscal provincial del primer despacho de la Fiscalía de Lurín ordenó la liberación de los dos jóvenes. La familia de la menor exige justicia y pide que se investigue a fondo el caso.

