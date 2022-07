PERUANO QUE SE RESPETA. Lustra botas, botines y stilettos, también tiñe calzados de gamuza y limpia zapatillas. Jesús Reyes Loyola (41) se encarga de dejar los zapatos relucientes y brillantes, y es conocido como el rey de los lustrabotas del Mercado Central. Trabaja en este oficio más de 18 años y ha lustrado los calzados de jueces, fiscales, congresistas, artistas y de cualquier peatón que camina cerca a la Av. Abancay, en el Cercado de Lima.

Pero además de ser un verdadero maestro de este oficio, Reyes destaca por su otra pasión: la danza. Este vecino de San Juan de Lurigancho baila saya y se ha presentado en los carnavales de la tierra de su madre, en Acomayo, Huánuco, y también en los eventos que ha organizado el club de esa provincia en la capital.

“Parece sencillo lustrar los zapatos, y no lo es. He manchado pantalones, medias y hasta he arruinado algunos calzados, pero los clientes siempre me comprendían. Ahora soy un maestro y tengo ahora la oportunidad de trabajar gracias a un módulo que me ha facilitado la Municipalidad de Lima, a través del programa Emprende con Formalidad”, sostuvo el padre de familia.

En los días que dispone de tiempo, Reyes también ejerce su carrera como técnico electricista industrial y ha realizado proyectos, que implican instalaciones contra incendio, paneles detectores de humo y otros trabajos que se relacionen con la seguridad industrial. “Uno de mis sueños es bailar saya en Fiesta de la Candelaria en Puno y poder rendir un homenaje a la ‘Mamita’”, contó.

Durante la pandemia, estudió en el Instituto Superior Tecnológico José Pardo, y ahora viene desarrollando un proyecto de tesis para licenciarse

Trabaja de lunes a sábado, de 9:00 am a 5:00 pm

Vecino de Breña interpreta al ‘Doctor Chapatín’ para recursearse en las calles

PERUANO QUE SE RESPETA. Es un médico excéntrico y por eso sus pacientes procuran no sacar consulta con él porque suele estar malhumorado. Pero ese viejito cascarrabias tiene un gran corazón y siempre trata de recetar algo que provoque carcajadas y sonrisas. Hablamos del ‘doctor Chapatín’, pero la versión peruana. Óscar David Revoredo Rodriguez (44) es un vecino del distrito de Breña que interpreta desde hace más de siete años a este curioso personaje del querido Chespirito.

Con sus ocurrencias, no solo sorprende a niños y grandes, sino que también vende en las calles todo tipo de souvenirs para sacar adelante a su familia y sus dos hijas. Su gran parecido físico, sumado, al peluquín, las gafas, la calavera y su bolsa de papel detienen el tráfico a lo que él responde a quienes le piden una foto o un selfie: “¡Ya me dio cosa!

“Las personas mayores me dicen que les hace recordar su infancia cuando veían el Chavo del 8, eso ayuda también por ahí cuando voy a vender algo. Por ejemplo, cuando juega Perú he vendido algunas camisetas o en el desfile militar he ofrecido sombreros, traro de recursearme en lo que sea”, cuenta este emprendedor.

Propuesta en México

Revoredo es una persona entregada al arte desde hace más de 25 años. Ha manejado ofertas para presentarse en programas de México interpretando al personaje del doctor Chapatín. Además imita a algunos personajes como: Santa Claus, Barney o Micky Mouse. Y como el arte viene en la sangre, es yerno del querido payasito ‘Chuchurrito’, quien trabajó con ‘María Pía y Timoteo’.

Puedes encontrar más sobre sus shows virtuales en su cuenta de Facebook (@bingoshowdechapatinperuano)