Mabel Huertas dejó sorprendidos a sus seguidores de redes sociales al anunciar que deja ‘Encendidos’ el espacio con el que comenzó en RPP Noticias. Sin embargo, anunció que le propusieron otro reto profesional en el mismo medio.

“Hoy me despido de #Encendidos, el formato con el que empecé a trabajar en RPP. Me voy con pena pero emocionada por el nuevo reto que me encarga la radio”, dijo la reconocida periodista a través de sus historias de Instagram.

En ese sentido, se mostró agradecida porque RPP le permite crecer profesionalmente. “Nos vemos el próximo año en Ampliación de Noticias. #Bienvenido2022″, agregó.

Mabel Huertas deja ‘Encendidos’ y ahora conducirá ‘Ampliación de Noticias’ en RPP

MÓNICA DELTA TAMBIÉN SE DESPIDE DE RPP

Mónica Delta se despidió la mañana de este miércoles de la conducción de “Ampliación de Noticias”, programa radial que se transmite por la cadena RPP. Fue ella misma quien dio a conocer la noticia y explicó los motivos de su alejamiento.

“Hoy tengo que hacer un anuncio a todos mis compañeros que tanto quiero aquí en RPP. Yo estoy tomándome un tiempo, un poco largo, para un trabajo universitario que voy a realizar a partir de fin de enero y no voy a estar con ustedes”, manifestó inicialmente la periodista.

“Espero -ojalá- retornar pronto, lo antes posible. Me estoy tomando el descanso personal que también es necesario (...) Esta casa siempre es mía y será mía y así lo siento y así lo quiero y solamente decirles gracias a todos ustedes por el cariño, por el apoyo y por todo”, agregó.

“¡En fin!... Estaré en las lides periodísticas, pero a medio tiempo, porque tendré que compartirlas con estos estudios universitarios que estoy mencionando, después de 40 años de trabajo. Me tomo un tiempito y ojalá que a la vuelta de la esquina estaré con ustedes”, precisó.

Fernando Carvallo y Carlos Villarreal, sus compañeros en la conducción, le dedicaron emotivas palabras de despedida y le entregaron un arreglo de tulipanes en señal de cariño y respeto por el tiempo que han trabajado juntos. Frente a este detalle, Delta manifestó: “Me quieren hacer llorar y no lo van a lograr”.

“Esperamos tenerte de vuelta pronto”, le dijo Carvallo, mientras que Villarreal admitió sentirse apenado por su decisión y le agradeció por hacerle ver sus errores, pues eso lo ayudó a mejorar. “La vida es un aprendizaje y RPP siempre va a ser mi casa”, finalizó Mónica Delta con la voz un tanto entrecortada.

