Diversos analistas y políticos aseguran que se vive una ‘calma chicha’ en el país. Un gobierno acorralado por graves denuncias de corrupción, un Congreso impresentable y lleno de ‘Niños’, y una crisis económica que golpea los bolsillos de la población. La virtual elección de Rafael López Aliaga como alcalde de Lima ha causado ruido. Por tal motivo, Trome conversó con la destacada periodista de Radioprogramas del Perú, Mabel Huertas, quien analiza la coyuntura política.

Mabel, el congresista Edward Málaga está trabajando una tercera moción de vacancia contra el presidente Castillo. ¿Le ves futuro?

La vacancia va a depender de los votos. No importa en realidad qué tan bien argumentada esté, si no hay los votos no va a prosperar.

Te lo comento porque diversos analistas sostienen que lo mejor que ha hecho el gobierno es comprar consciencias de los ‘Niños’ en el Congreso. ¿Qué opinas?

(Risas) Opino que eso es lo que tiene que demostrar el Ministerio Público en una investigación, lo más pronto posible.

Cada día surgen más evidencias de presuntos hechos de corrupción del presidente, de su entorno familiar y amical, pero la gente no reacciona. ¿Por qué crees que pasa esto?

Porque de alguna u otra manera esta división entre estas élites políticas y esta victimización de ‘yo, el campesino’, ‘me discriminan’, esta situación de clasismo que subraya en sus discursos tiene mucha empatía con la mayoría de la gente, y aparte porque tiene miedo de qué cosa vendría después también.

Mónica Delta dijo hace poco que el presidente Castillo ha encontrado el equilibrio para sostenerse en el poder. A tu criterio, ¿qué es lo que lo sostiene?

Está pegado con babas. Ha aprendido él o sus asesores a hacer política en el Legislativo. ¿Qué es lo que lo sostiene? La respuesta es un Congreso mediocre.

LA FISCALÍA

La Fiscalía de la Nación maneja la hipótesis de que Castillo lidera una organización criminal y en los próximos días presentaría la acusación constitucional. ¿Cómo crees que termine todo eso?

Acaban de presentar una denuncia contra la fiscal de la Nación, no sabría responderte a eso.

A propósito, el ministro Salas está pidiendo la renuncia de la fiscal Patricia Benavides, ¿crees que se busca obstruir a la justicia?

Creo que aquí no hay santos. Creo que todo tiene que ser investigado. Y que los pecados de uno tampoco hacen santos a los otros.

¿A qué te refieres específicamente?

Que si hay algo que se tenga que investigar respecto a la fiscal de la Nación, que se investigue.

Ha pasado más de un año de gobierno, ¿crees que el presidente cuenta con respaldo popular?

No, no creo.

Mabel Huertas tampoco cree que Pedro Castillo cuente con apoyo popular. (Foto: Lenin Tadeo @gec)

ANTAURO HUMALA

Según la oposición se liberó a Antauro Humala para mover las masas en el sur del país y propiciar un cierre del Congreso. ¿Lo ves así?

Es muy probable que haya sido así. Así como se negocia con los cocaleros, con los mineros ilegales y también como se tiene de aliado a los ronderos.

Con frecuencia se habla de enfrentamientos entre pobres, ricos, limeños, provincianos, ¿qué es lo que se está buscando?

Eso es parte del discurso populista del presidente y de sus allegados.

Diversos políticos y analistas están advirtiendo que el gobierno busca controlar políticamente a las Fuerzas Armadas. ¿Qué tan peligroso puede ser esto?

Yo no sé si controlar políticamente a todo el aparato, pero por lo menos sí comprar algunas voluntades.

Los precios suben en los mercados. El gobierno paraliza las inversiones mineras y la inversión privada está en cero. ¿Hacia dónde vamos como país?

Hacia el hoyo...

Los defensores del gobierno aseguran que la ‘derecha golpista’ no deja gobernar a Castillo por ser un ‘campesino’ y ‘chacrero’. ¿Qué opinas?

Yo creo que la oposición tiene una pésima estrategia y que en algunos de sus comentarios hay un tufillo clasista sí, pero que este gobierno es mediocre, lo es.

¿Compartes esa teoría de que un sector de la población que dice que ‘bueno, si todos los presidentes robaron, Castillo también está haciendo más de lo mismo’?

Ya, pero hay otra frase infame que dice ‘roba, pero hace obra’ y acá ni siquiera hay obra.

¿Qué es lo peor que has visto en todos estos meses de gobierno?

La poca vergüenza, la falta de vergüenza.

¿Por qué crees que se nombra en puestos públicos a gente lumpen y con prontuario?

Es parte del entorno porque el entorno del presidente es lumpenesco, pues.

¿La elección de López Aliaga como alcalde de Lima mueve el tablero político o no va a ser tan significativa?

Eso está por verse, todavía no sabemos porque lo que ha encontrado López Aliaga es un brazo en el Congreso de la República, pero no sabemos qué cosa vaya a suceder.

Periodista Mabel Huertas cree que todo seguirá como en los últimos meses. (Foto: Lenin Tadeo @gec)

‘LÓPEZ ALIAGA DEBE ATERRIZAR’

¿Qué opinas de López Aliaga, el popular ‘Porky’?

Yo creo que es una persona que tiene que encontrar humildad. Él ha ganado con el 26% de los votos que no es mucho. Hay cerca de un 21% de ausentismo, entonces finalmente tiene que aterrizar en su realidad y ser un alcalde para todos los limeños.

¿Por qué elegimos tan mal en el Perú?, pues se han elegido alcaldes y gobernadores que han estado hasta en la lista de los más buscados...

Porque creo que la corrupción se ha normalizado y nuevamente la frase ‘roba, pero hace obra’ es, para los electores, algo muy práctico para ellos. Hay una visión pragmática del asunto.

Aparentemente Juan Silva y el sobrino Fray Vásquez estarían en Venezuela, ¿qué significado tiene eso judicial y políticamente?

Que hay que investigar cómo salieron del país y si es que efectivamente recibieron ayuda del presidente Castillo.

Con tu experiencia periodística y olfato político, ¿qué crees que va a pasar en los próximos meses en el país?

Vamos a seguir igualito. Va a ser lo mismo. No va a pasar nada porque nos vamos a mantener en este equilibrio entre el Congreso y el Ejecutivo. Así es, un equilibrio mediocre.

Gracias Mabel...

Gracias a ti. Es un placer como siempre. Feliz de poder tener esta conversación.

