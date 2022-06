Una semana más llena de incertidumbre política. La fuga de Juan Silva, acusado de graves hechos de corrupción, le pone una ‘raya más al tigre’ a la ya precaria inestabilidad del gobierno de Pedro Castillo. Por tal motivo, Trome conversó con la destacada periodista de Radio Programas del Perú, Mabel Huertas, quien da su punto de vista sobre la actual coyuntura.

Mabel, con todo lo que está pasando, ¿qué crees que va a suceder con el gobierno de Pedro Castillo?

Yo creo que allá hay una ‘bomba de tiempo’. ¿Qué va a suceder? La verdad es que no tengo una bola de cristal, pero sí creo que es probable que la situación se vaya deteriorando hasta un punto en que ya explote.

Parece que van a salir audios más contundentes…

Si la oposición se la estaba pensando mucho para finalmente decidir por la vacancia y conseguir más votos, probablemente un audio explícito donde se escuche la voz del presidente y que se incrimine en algún delito, pues sí. Creo que ya no habría mucha negociación que hacer ahí.

Primero fue Bruno Pacheco con los sobrinos y ahora este escándalo de Juan Silva, ¿cuál es tu reflexión?

El problema es que el presidente no ha sabido de quién rodearse y estamos hablando, por ejemplo, de Zamir Villaverde, gente lumpen. Ese es el entorno del presidente Castillo.

‘Hildebrandt en sus trece’ ha revelado que Juan Silva huyó con la complicidad de la Policía y el encubrimiento del Gobierno, ¿qué opinas?

Es muy probable, porque ese señor Silva debe tener mucha información sobre lo que estaba pasando en el ministerio.

FISCALÍA

¿Estás de acuerdo que Fiscalía de la Nación investigue al presidente de la República?

Sí, por supuesto que sí.

Además, la acusación es grave, pues se le sindica como el cabecilla de una organización criminal…

Es gravísimo. Por eso es importante que la Policía capture a Juan Silva y a Bruno Pacheco.

¿Crees en Zamir Villaverde cuando dice que pagó sobornos en el Ministerio de Transportes?

No se trata de creer o no creer. Se trata de investigar y conseguir la verdad.

Mabel Huertas también se mostró de acuerdo con que el presidente Pedro Castillo sea investigado. (Foto: Lenin Tadeo /@gec)

Tú entrevistas a políticos todos los días en RPP, ¿qué es lo primero que le preguntarías a Castillo si lo tuvieras al frente?

¡Oh! No me digas. Tengo muchas preguntas. Todas las preguntas que no se le hicieron en este tiempo, pero probablemente le diría: ¿Por qué se aferra a una situación que está afectando a más de treinta millones de peruanos?

¿Por qué crees que no da entrevistas?

Porque lamentablemente es una persona que es poco preparada para poder enfrentarlas. Creo que no tendría la respuesta a muchas preguntas que los periodistas haríamos, como, por ejemplo, una básica: ¿Cuál es su visión de país? No sé si sabría explicarlo.

DOBLE DISCURSO

¿Qué es lo peor que has visto en estos diez meses de gobierno?

La indolencia, el doble discurso, el pensar que todo está bien cuando hay muchos peruanos que están sumidos en la pobreza y que están mal y que se les prometa, se les prometa y no se haga nada al respecto.

Voceros de Palacio dicen que hay un ‘plan golpista’ encabezado por Maricarmen Alva para vacar al presidente, ¿es así?

No sé si María del Carmen Alva tiene el poder de convocatoria para hacer eso, sobre todo cuando inclusive los mismos miembros del Congreso opinan que ella no es la persona ideal como presidenta del Congreso.

Incluso dicen que los limeños no aceptan a un profesor campesino…

El tema no va por ahí. Hay un rollo clasista sin duda, pero creo que no va por el hecho de que sea campesino o no. Para mí, el problema es que no supo por algún motivo o no quiso rodearse de gente más preparada.

Se está criticando mucho a la presidenta del Congreso por sus audios ‘golpistas’, ¿qué piensas de ella?

Yo creo que ella debe pensar mejor las cosas que dice.

Ahora muchos se arrepienten de haber votado por Castillo y piden adelanto de elecciones, ¿ves posible ese escenario?

Por supuesto que es posible, pero eso depende del Legislativo.

A propósito, ¿por quién votaste en la segunda vuelta?

(Risas) Eso no te lo voy a decir…

Periodista cree que presidente Pedro Castillo es poco preparada para poder enfrentar las entrevistas. (Fotos: Lenín Tadeo/ @gec)

Pero votaste…

Por supuesto que voté, siempre hay que votar. Hay muchas formas de votar, sin duda.

¿Por qué crees que se nombra a ministros que han estado presos y con prontuario delincuencial? ¿A qué se debe esto?

Porque es lumpenesco el entorno del presidente Castillo lamentablemente, o sea es una apreciación totalmente objetiva. Ahí están los ministros que tienen antecedentes.

VLADIMIR CERRÓN

Datum acaba de revelar que Vladimir Cerrón es el verdadero poder en el Gobierno, ¿lo crees así?

No lo creo tanto. Creo que sí es una percepción de la gente, pero creo que hay otras fuerzas alrededor del presidente Castillo que también lo presionan, sin duda Vladimir Cerrón es uno de ellos.

¿Cuál es tu explicación de que tengamos esta clase política en el Perú con presidentes presos, que se han suicidado, con detención domiciliaria?

Es un tema de educación en principio de la población. El día que todos los peruanos tengamos una mejor calidad de educación pues seremos ciudadanos más reflexivos.

¿Cómo percibes el sentir de la calle respecto al Gobierno?

Están muy descontentos porque se sienten engañados, decepcionados. Hay muchas personas que votaron por Castillo y que sentían que les habían prometido algo, creyeron en él y ahora sienten que es lo mismo de siempre.

‘Vitocho’ García Belaunde dijo hace unos días que este Gobierno parece una ‘banda de chaveteros’ que han llegado a asaltar el Estado como un botín, ¿tanto así?

No sería el primero tampoco. Unos lo hacen con chaveta, otros lo hacen, no sé, con probablemente alguna prenda más cara o delicada, pero siempre ha sido así lamentablemente.

Finalmente, ¿qué nos queda a los peruanos frente a la crisis que vivimos? ¿Cómo salimos de esto?

¿Cómo salimos de esto? Bueno, pues, tendríamos que cambiar el chip mental de los peruanos y eso va a tardar mucho tiempo.

Muchas gracias, Mabel …

Gracias a ti.

CONÓCELA MÁS…:

Periodismo…

Mi carrera, mi vida.

Amor…

Mi familia.

Una película…

¡Ay, no sé! Todas las de Marvel (carcajadas).

Un libro…

‘Poeta chileno’ de Alejandro Zambra.

¿A quién admiras?

Al hombre y a la mujer que sabe salir adelante a pesar de la adversidad.

La selección…

Ojalá que gane. Nos va a llevar al Mundial. Una alegría, la esperanza.

