Machu Picchu es fuerte candidato a ganar dos premios de las actuales ediciones de World Travel Awards (WTA), conocidos como los ‘Óscar del Turismo’.

Nuestra imponente ciudadela inca está nominada como ‘Atracción turística líder en el mundo’ en la edición global 2021 de los World Travel Awards y Promperú reitera que es importante que todos apoyemos las nominaciones de nuestro país en https://www.worldtravelawards.com/nominees/2021/world. Las votaciones solo se podrán realizar hasta este domingo 24 de octubre (los resultados saldrán en noviembre desde Moscú, Rusia).

TAMBIÉN NOMINACIÓN REGIONAL

Machu Picchu también está entre los favoritos de la edición regional World Travel Awards, cuyos resultados se conocerán mañana. Allí está nominado como ‘Atracción turística líder de América del Sur’.

La entrega de premios al Perú (tenemos varias nominaciones, ente ellas como mejor destino culinario de Sudamérica y Perú destino de turismo de aventura líder en América del Sur), “será en el pabellón Perú que simbólicamente se inaugurará ese mismo día, en el marco de la Expo Dubái 2020″, precisó Promperú a Trome.

ENCANTA AL MUNDO

El esplendor de la cultura inca también llegó a Florida (Estados Unidos), con la exhibición ‘Machu Picchu and the Golden Empires of Peru’ (Machu Picchu y los Imperios Dorados del Perú), que de ha instalado en el Museo de Arte de Boca Ratón.

Mediante una experiencia ‘nueva, inmersiva y virtual’, el público tiene la oportunidad de conocer y sentir como si recorriera ‘nuestra joya del santuario inca’. También se exhibe una impresionante colección de cerca de 200 piezas del imperio incaico y de otras culturas, hechas de, oro, plata, tejidos y cerámica.

Esa muestra contó con la colaboración del Museo Larco de Lima y del Sitio Manuel Chávez Ballón de Aguas Calientes, algunas piezas nunca antes habían sido expuestas fuera de Perú,

La exhibición dedicada a Machu Picchu también tendrá gira mundial en marzo del 2022 por París (Francia), Milán (Italia), entre otras ciudades. (Isabel Medina).

SEPA QUE:

*Machu Picchu es Patrimonio de la Humanidad, declarado por la Unesco.

*También fue elegido como una de las ‘siete nuevas maravillas del mundo’.

*World Travel Awards (WTA) reconoce, recompensa y celebra la excelencia en todos los sectores de la industria mundial de viajes y turismo.

*La gala final de la edición global WTA 2021 se conocerá el 26 de noviembre, desde Moscú, Rusia.

*Apoye a las nominaciones que tiene el Perú ingresando a https://www.worldtravelawards.com/nominees/2021/world (con clic derecho puede traducir a español, ver todas las categorías y buscar las de Perú).

*La Municipalidad Distrital de Machu Picchu, como parte de la reactivación económica del distrito, hará este domingo ‘Machu Picchu mucho gusto’ con feria gastronómica ‘Allinta Mijui’ de platos típicos de la zona.