Madre lleva 7 días a su bebé muerto en su vientre, aún no la operan y esta es la respuesta del hospital | VIDEO | FOTOS

Una triste noticia. Una madre tiene hace 7 días a su bebé fallecido dentro de su vientre. Ivette Pinedo Jara (34) ingresó a la maternidad de Lima el pasado 26 de junio con 7 meses de gestación. Sin embargo, no le realizan la operación para sacar el cuerpo del niño.

A través de un video, la madre denuncia que hasta el día de hoy no le programan una fecha para la cirugía. Incluso, manifestó que ya pasó por todos los análisis y hasta llegaron personas para donar sangre, pero no le dan razón de nada.

"Me encuentro hospitalizada porque mi bebé falleció en mi barriga y desde el día miércoles 26 que no me dan un diagnóstico. Me dijeron que me iban a operar, me sacaron todos mis análisis y sangre, todo está listo, pero no sé por qué no me operan", declaró en un video.

Ivette Pinedo, quien tiene otros tres bebés indicó que se encuentra con varias dolencias, pero sobretodo está muy triste y deprimida porque aún carga en su viente a su bebé fallecido.

Madre lleva en su vientre a su bebé muerto desde hace 7 días (Fuente: Latina)

"Me dijeron que el día lunes me iban a operar, pero hasta ahora nada. Ya son varios días que tengo mi bebé fallecido en mi barriga. Me encuentro mal emocionalmente y por eso estoy pidiendo ayuda porque no me hacen caso", declaró.

A raíz de lo ocurrido, el programa de Milagros Leiva se comunicó con el Director del Instituto materno perinatal de Lima, Enrique Guevara, una mujer puede llevar hasta 30 días un bebé muerto en su vientre.

Además, manifestó que, debido al feriado del fin de semana y luego domingo, no se le pudo programar una cesárea. El doctor Guevara aclaró que la paciente deberá ser sometida a una cesárea que no es de emergencia.