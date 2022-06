Peruano que se respeta. Aunque nuestra querida Blanquirroja no pudo clasificar al Mundial de Qatar 2022, cuatro reposteros peruanos lograron su pase a la Copa Mundial de Helado, que se realizará en Rímini, Italia, en el 2024, tras ubicarse entre los finalistas en la Copa Latinoamericana del Helado Artesanal, que se llevó a cabo en Argentina y donde participaron siete países.

El equipo nacional estuvo conformado por los talentosos artistas de la cocina, Deyvi Sulca Menacho, conocido como Jochi Garnish, Jorge Zamudio Medina, Héctor Ibarra Llanos y el capitán Hernán Vílchez del Castillo. Y aunque no se alcanzó el primer lugar, los maestros pasteleros peruanos sorprendieron al presentar una torta y una figura de hielo con la temática de la Yacumama, que es una boa gigantesca en la cosmovisión amazónica, con productos de la selva en la elaboración de las tortas, helado y caramelo.

“Usamos productos de nuestra Amazonía, como: el camu-camu, cocona, ají charapita, cecina, sacha culantro, ají limo, que le dan un sabor único y especial, que mantiene nuestra esencia peruana. El jurado nos felicitó y esta experiencia ha sido maravillosa, ya que estuvimos entrenando casi seis meses para dejar en alto el nombre del Perú”, señaló el artista Jochi Garnish.

Pese a obtener el tercer lugar, por detrás de Argentina, que se proclamó campeón y Brasil que consiguió la medalla de plata, el equipo nacional fue premiado con el título a la mejor torta helada. También destacó la elaboración de una escultura de una boa de hielo de 200 kilos y metro y medio de alto.

Puedes conocer un poco más sobre estos artistas, visitando su cuenta de Facebook (@Lodejochi)

Peruano que se respeta. Roberto de la Torre Tello (28), joven egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), está en el Reino Unido, a donde viajó becado para estudiar una maestría en la prestigiosa universidad Imperial College London, y la ha terminado ocupando el primer lugar.

El esfuerzo y talento de este joven peruano, destacado entre profesionales de otros lugares del mundo, es elogiado también en las redes sociales. En la UNI, Roberto estudió Ingeniería Civil y desde mitad de carrera, con meta de especializarse en el extranjero, empezó a “esforzarse más para ser admitido a un programa de maestrías”. No fue fácil, pero no se rindió. Postuló a cinco universidades extranjeras hasta que en marzo del 2020, cuando acá en Perú empezaba la pandemia, fue aceptado en Imperial College London. Con apoyo de la Beca Generación del Bicentenario del Pronabec se fue al Reino Unido para su maestría en Ingeniería Estructural (evalúa resistencia y seguridad de infraestructura como edificaciones y puentes).

Esfuerzo y talento

“Dominaba el inglés, pues es requisito para la admisión y para la beca. La adaptación fue dificultosa por las restricciones por la pandemia, pero tras un par de meses lo logré. Para cada clase estudiaba dos horas antes, luego atendía la clase de tres horas y por mi cuenta repasaba dos horas”, contó Roberto a Trome.

La frase “el esfuerzo supera al talento” lo motiva y dice que fue un plus para la maestría tener experiencia laboral. “Es un requisito para postular a la Beca Generación del Bicentenario, y me parece muy bueno, porque ayuda a entender problemas o conceptos no vistos en pregrado”, sostuvo. Desea retornar al Perú, aplicar lo aprendido, formar su empresa de consultoría y enseñar en la UNI. “Lo que más extraño de estos dos años fuera del país es el cariño familiar, la calidez de la gente y la comida peruana”, afirmó.

Es limeño, ha vivido en el Rímac y cursó toda su etapa escolar en Huancayo.

y cursó toda su etapa escolar en Huancayo. Sus platos preferidos son el seco norteño y el cebiche. Sus pasatiempos: el ajedrez online y el cine.

