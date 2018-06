Cientos de maestros iniciaron hoy una huelga indefinida , liderada por Pedro Castillo , para exigir un mayor presupuesto para el sector educación. Sin embargo, no cuentan con el respaldo del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) .



Según el secretario general de Sutep , Alfredo Velásquez , no existen razones válidas para acatar la medida de lucha. “El magisterio nacional que se identifica con el Sutep, gremio histórico, está trabajando con normalidad…Aquellos que quieren dividir, que quieren fragmentar, que impulsan la anarquía y que son una minoría, están haciendo llamado a una huelga” , dijo.



Como se sabe el presidente del Comité Nacional de las Bases Regionales del Sute , Pedro Castillo dijo que los docentes acatan una huelga indefinida desde hoy. Junto a un grupo de maestros, llegó a Lima desde Cajamarca para reunirse con el ministro de Educación, Daniel Alfaro , pero las negociaciones hasta el momento no prosperan.



“El Sutep es el único organismo y gremio legal reconocido e interlocutor válido entre el Ministerio de Educación y la representación del magisterio nacional. Nosotros hemos apostado, por encargo de la asamblea, en el proceso de negociación colectiva, que tiene tres fases bien determinadas y ninguna se debe vulnerar” , explicó Velásquez.



Agregó que “siempre hemos defendido al magisterio nacional y siempre lo vamos a hacer. Pero no dejamos de exigir por este medio al ministro y al premier, con quien hemos conversado, así como al presidente de la República, terminar de consolidar este proceso de arbitraje para solucionar las demandas justas del magisterio”.



Por su parte, el ministro de Educación aseguró que si los maestros no acuden a su centro de labores hasta el tercer día, este será calificado como ‘abandono de trabajo’. “Si una persona que labora en el Estado, sobre todo para la educación, que es un servicio esencial, y no asiste a clase, nosotros registraremos esas inasistencias y haremos los descuentos respectivos” , añadió.