Magaly Medina es criticada por llamar vándalos a estudiantes de San Marcos [VIDEO y FOTOS]

Magaly Medina no aprende. En 2017, durante las protestas que se realizaron en San Marcos , la periodista llamó aprendices de terroristas a los estudiantes que reclamaban mejoras en el campus universitario.



Ahora vuelve a tildarlos de vándalos. Magaly Medina precisó que la protesta que realizan los estudiantes de San Marcos desmerece su calidad de universitarios. "No se me ofendan si los llamó vándalos, están todos con la cara tapada", explicó la periodista.



Magaly Medina crítico la forma de protestar de los estudiantes de San Marcos. "Tienen derecho a protestar, pero no tienen derecho a tomar una universidad que nos les pertenece, que pagamos todos los peruanos con nuestros impuestos", precisó la periodista.



La lucha entre los estudiantes y la Policía continúa. La mañana de este viernes, decenas de efectivos de la PNP ingresaron a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para recuperar la ciudad universitaria, que este jueves fue tomada por los estudiantes.



Al momento, 13 alumnos han sido detenidos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en un inesperado operativo coordinado con el rector de la casa de estudios y el Ministerio del Interior. Con una tanqueta, motos, a pie y con bombas lagrimógenas, los efectivos de la policía ingresaron por las distintas puertas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.



