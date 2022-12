Magaly Medina cambió el tono de su programa, debido a la coyuntura política y social por la que pasa el país. La ‘Urraca’ dejó en claro que en la edición del 15 de diciembre de su magazine, hablaría de política.

Es así que aprovechó los primeros minutos del programa para arremeter contra el expresidente Pedro Castillo, quien fue sentenciado a 18 meses de prisión preventiva.

“ Debemos de acabar con esto. Dejemos de decir que el profesor es pobrecito, el profesor no es ninguna víctima , él ganó con millones de votos de peruanos que confiaron por él, por personas que querían que el Perú cambie”, expresó la periodista de espectáculos.

Además, recalcó que no había votado por él en la segunda vuelta electoral: “Yo no voté por él, no lo haría. Yo no quiero mi país como Venezuela”.

Además, Medina descartó que el expresidente sea una víctima, tal como indica en las cartas que publicó en los últimos días a través de su cuenta de Twitter.

“Castillo se sentó en el poder, todo el día se victimizaba. Decía: ‘Soy el pobrecito, el provinciano, me atacan porque soy humilde, porque vengo de un pueblecito, porque era profesor humilde’ , pues no”.

“Lo atacaban porque estaba rodeada de corruptela, con una familia hambrienta de plata, porque era un ladrón y eso es lo que se le debe demostrar en un juicio”, finalizó enojada la pelirroja.

Magaly habla acerca de la sentencia de Pedro Castillo

Magaly sobre la sentencia de Pedro Castillo. Video: ATV

