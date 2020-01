Un menor de 8 años estuvo a punto de perder la vida al intentar lanzarse del décimo piso de un edificio en Magdalena del Mar, según la versión de las vecinas del niño.

De acuerdo a información de ATV+, el hecho ocurrió a las 9 de la mañana del día 21 de enero. Una de las testigos informó que el menor estaba encerrado en la vivienda completamente solo.

“El niño ha estado bajo llave en el departamento. Se sentó en la ventana mirando el parque del condominio balanceándose porque él dice que su padre es alcohólico, porque le pega a su madre. Esto ocurre hace años”, expresó la vecina.

Según su relato, un personal de seguridad logró actuar a tiempo para persuadir al menor de no lanzarse. Además, informó que el padre del menor -ciudadano español- había protagonizado algunas agresiones contra su hijo frente a otros habitantes del edificio.

Por ahora el pequeño de 8 años se encuentra a cargo de la Unidad Especial de Protección del Ministerio de la Mujer en el Hospital Rebagliati para que le realicen todas las evaluaciones pertinentes.

Niño intentó tirarse de edificio en Magdalena

HABLA EL PADRE

En declaraciones a los medios, el hombre que acudió a la Comisaría de Magdalena, negó ser alcohólico y agresor y aseguró que hace dos semanas tuvo que dejar su empleo para poder estar con su hijo y cuidarlo.

“La mamá lo dejaba encerrado. Yo tuve que dejar el trabajo hace dos semanas para venir a cuidarlo. Tuvimos una discusión y me sacó de la casa. Como al niño lo dejaba encerrado, él quería salir y lo que intentó fue salir por la ventana. El vigilante me llamó para abrir la puerta. Eso es todo. Nunca lo he agredido”, indicó.