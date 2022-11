PERUANO QUE SE RESPETA. Era algo que nadie imaginaba ver en la Plaza San Martín. Una mujer fue cortada en dos pedazos en apenas unos segundos dejando boquiabiertos a curiosos y turistas, quienes observaron asombrados el truco del conocido y querido ‘Mago George’. Este espectáculo propio de los grandes casinos de Estados Unidos y Europa fue realizado en exclusiva para el lente de Trome como parte de las celebraciones por los 25 años de trayectoria en el mundo del arte y la ilusión.

'Mago George' 'cortó' en dos pedazos a una mujer. Foto: Allengino Quintana

Jorge Luis Ricardo Larrabure Iglesias, como se hace llamar el ‘Mago George’, realizó también el conocido acto de ilusionismo del libro quemándose a fuego vivo y el truco del mazo de cartas jumbo, demostrando una vez más porque ha llegado ser incluido como uno de los mejores ilusionistas del mundo.

“Siempre me ha gustado descubrir la capacidad de asombro que tienen los espectadores cuando realizado algunos de mis trucos de ilusionismo”, contó el artista.

Un libro quemándose es uno de sus más grandes trucos. Foto: Allengino Quintana

Nacido en el barrio de Chorrillos, el ‘Mago George’ ha tenido la oportunidad de crear efectos de magia para el famoso David Copperfield, considerado el mejor mago del mundo, y participar en la producción de efectos de ilusionismo para la película Now You See Me 2 de la productora Lionsgate de Hollywood.

'Mago George' tiene 25 años de experiencia en el mundo del ilusionismo. Foto: Allengino Quintana

Sepa que

Desde el viernes 18 de noviembre al domingo 4 de diciembre, el ‘Mago George’ presentará el show “25+2″ en el Teatro del Centro Cultural de la Universidad de Lima.

Conoce al gracioso ‘Señor de los Anticuchos’ de Villa María del Triunfo

'Frodo de Villa María del Triunfo' prepara sabrosos anticuchos. Foto: Alan Ramírez

PERUANO QUE SE RESPETA. Los peruanos somos muy ingeniosos cuando se trata de vender. Un emprendedor de Villa María del Triunfo decidió bautizar su local de comida como ‘Señor de Los Anticuchos’ en alusión a la saga del ‘Señor de los Anillos’, y no solo eso, se pone aderezar y saltear la carne vestido como el personaje ‘Frodo’.

Se trata del señor Luis Jhonny Aguilar Nieto (53), que lleva varios años vendiendo anticuchos, pancita, choncholí, rachi y mollejitas en su carretita por diferentes distritos de Lima Sur. Pero que desde este año decidió aventurarse en alquilar un local, y el curioso nombre de su negocio se volvió viral en las redes sociales.

“En Twitter, vi que se hicieron memes con el nombre del local, así vinieron varios clientes. Igual pasó en TikTok, que pasaban por el negocio y grababan videos con la canción de la película El Señor de los Anillos”, cuenta.

La tradición por preparar anticuchos viene de familia, según cuenta Aguilar, la buena sazón la heredó de su abuela Alejandrina que preparaba este plato desde el año 1955 en el distrito de Surco. Ahora con la ayuda de su hija Rocio, que se caracteriza como una ‘elfa’ para servir las porciones de anticuchos y pancita, sueña que su negocio tenga éxito.

Este emprendedor no solo tiene talento para cocinar, sino para la música. Se presentó al programa Yo Soy como imitador del cantante Iván Cruz. Incluso, cuando atiende suele cantar algunos boleros a sus clientes. “Vienen por sus anticuchos y también para que les cante”, comenta alegremente.

Sepa que

Puedes seguirlo en su cuenta de Facebook (El Señor de los Anticuchos - The Lord of the Anticuchos)