'Los malditos del tren de Aragua': Venezolano admite que iba robar el banco pero porque secuestraron a su pareja e hija

El último viernes la Policía logró evitar lo que probablemente iba terminar en un baño de sangre. Y es que tras un minucioso trabajo de seguimiento, capturaron a cinco integrantes de 'Los malditos del tren de Aragua', una banda de venezolanos que planeaban sembrar el terror en el Perú.

Tras la captura de 'Los malditos del tren de Aragua' en el centro comercial Plaza Norte de Independencia, la Policía recogió los testimonios de los delincuentes. Por increíble que parezca, uno de los venezolanos excusó su fechoría involucrando a su propia familia.

"Si me iba a robar un banco, sí me lo iba robar. ¿Por qué? Porque me secuestraron a mi mujer y a mi hija", dijo el peligroso integrante de 'Los malditos del tren de Aragua' en declaraciones a Cuarto Poder.

' Los malditos del tren de Aragua' planeaban dar su primer gran golpe en el Perú en una agencia bancaria de Canta Callao. Para planear el atraco, se reunieron en el patio de comidas de Plaza Norte, donde fueron reducidos por la policía. Entre sus pertenencias se encontraron armas, planos y hasta una granada de guerra.

Según las autoridades, ' Los malditos del tren de Aragua' querían iniciar sus actos delictivos en el Perú para aumentar la sensación de inseguridad en Lima. Luego, planeaban extender sus tentáculos al interior del país.

