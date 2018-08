Los Malditos del Tren de Aragua: Venezolano sicario confesó con total sangre fría que en su país mató a varios | VIDEO

El delincuente venezolano Edinson Agustín Barrera (23), ‘Catire’, con total sangre fría confesó que en su país mató a varias personas, entre ellas a los que asesinaron a su hermano.



“Yo te hablo claro... maté a ‘Dieguito’, ‘Miguelito’, eran varios”, dijo a los detectives antirrobos que lo capturaron, la tarde del viernes 3 de agosto, con otros cuatro de sus compatriotas, en el centro comercial Plaza Norte (Independencia).

‘Catire’, quien ha colgado videos de sus salvajes homicidios en YouTube y celebra matar a las personas, desea regresar a tierras llaneras. ‘‘Yo me quiero ir a Venezuela, yo me voy a ir de acá’’, manifestó.



Negó que haya pretendido cometer un asalto. ‘‘Yo vine acá para no hacer líos, tengo mi mujer’’, afirmó Catire. Reveló que en su país es buscado por la policía y por un delincuente que lo quiere matar.