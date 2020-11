¿DÓNDE ESTÁN? Pese a que la Policía Nacional del Perú niega las desapariciones durante las protestas contra el gobierno de Manuel Merino, una señora denuncia la desaparición de su menor hijo Luis Araujo Enríquez, quien no vuelve a casa desde el sábado.

“Soy madre del joven Luis Araujo Enríquez de 24 años de edad, quien desapareció el día sábado así como los miles de jóvenes que no se quieren quedar callados ante tanta corrupción”, indica la señora.

La madre afirma que tiene miedo por él. “Les pido por favor que me ayude a difundir, que me ayuden a ubicarlo, esto está penado contra los derechos humanos, desde el día sábado no tengo noticias de él”, indica.

La señora también pide que se comuniquen con ella si saben del paradero del menor. “Ya tengo más de 48 horas buscándolo, he recibido respuestas negativas, tengo miedo de que haya estado ahí, pero ayúdenme a encontrarlo, se los suplico”, menciona.