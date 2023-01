¡Talento en la sangre! Luisa Puchuri Corilla (37) e Ian Pardo Puchuri (9) escuchan una ‘Chiclayanita’ o ‘La concheperla’ y empiezan a agitar sus pañuelos y mirarse fijamente. Nada los desconcentra cuando bailan una marinera norteña. Mamá e hijo descubrieron su talento para esta danza emblema del país hace cuatro años y al mismo tiempo.

Paralelo a sus labores cotidianas, ella como veterinaria, y él como un niño que quiere jugar fútbol todo el día, entrenan tres horas diarias para triunfar en el ‘Concurso Nacional y Mundial de Marinera 2023′ que este año no se realiza en Trujillo, sino en el Polideportivo del Callao.

Luisa, ¿desde cuándo bailas marinera norteña?

Desde hace cuatro años. Puse a mi hijo en un taller de marinera y luego se abrieron clases para los padres. Pero la verdad es que yo bailo desde niña, soy una bailarina frustrada, ja, ja, ja. Pero también amaba a los animales, así que estudié Veterinaria. Gracias a mi hijo cumplí mi sueño de ser bailarina.

Y lo que se hereda no se hurta...

Ah, por supuesto. Mi Ian (hijo) tiene para muchísimo más. De hecho, ya es conocido como ‘El Mocherito’ por el estilo ‘mochero’ que se baila sin zapatos. Es un trome, su estilo es bastante peculiar y por eso lo conocen.

Aprendieron juntos hace cuatro años y desde ese momento no han dejado de bailar juntos. Foto: Jesús Saucedo.

¿Te imaginaste bailando junto a él?

La verdad es que no. Tampoco pensé que gracias a sus clases yo retomaría mi sueño. Lo mejor que me ha traído la marinera es eso. La emoción que siento es infinita. Hemos ganado concursos bailando mamá e hijo también. Y yo he ganado el primer puesto en el concurso ‘Todas las sangres’.

¿Han participado antes en el concurso de Trujillo?

En el 2020, semanas antes de que nos encierren por la pandemia, teníamos pocos meses de haber practicado marinera y fuimos al concurso gracias a mi tía que es como mi segunda madre y su hijita que también bailaba. No gané, pero la experiencia fue increíble.

Ian también tiene grandes habilidades para jugar fútbol y divide su tiempo libre entre ambas actividades. Foto: Jesús Saucedo.

¿Ahora cómo se están preparando?

Ensayamos mínimo tres horas diarias. Para los adultos es más fácil, pero Ian tiene 9 años y a veces le cuesta entender que así es el ritmo de la marinera profesional. Porque además le gustan otras cosas, como el fútbol.

¿Qué cualidades necesita una buena bailarina de marinera?

Creo que cualquiera puede bailarla, pero debes ser alegre, coqueta, ágil y muy disciplinada. Tomártela en serio, no como un juego, la marinera profesional es como cualquier otra carrera, necesita compromiso y dedicación.

Otra de las grandes pasiones de Luisa es cuidar a los animales. Estudió Veterinaria y está próxima a abrir su segundo local. Foto: Jesús Saucedo.

¿Qué pasos son infaltables?

Un buen cepillado, punta y taco, mover bien el pañuelo y la falda, mantener la postura. La marinera es un mix de enamoramiento, rechazo, coqueteo.

El que baila marinera puede bailar lo que sea, ¿es cierto?

Pero no porque sea difícil, sino porque la marinera hace que muevas todo el cuerpo y te da mucha seguridad y confianza en ti misma.

Luisa ha ganado el concurso nacional 'Todas las sangres'. Foto: Jesús Saucedo.

