Como para probar suerte, Daniel Oliveros y su madre Livia empezaron a vender carnes al cilindro los fines de semana en su casa. Nunca imaginaron que gracias a su buena sazón inaugurarían, hace tres años, su restaurante ‘Cilindro Club’, en Comas.

“Vendíamos solo una vez a la semana, pero desde que tenemos el restaurante ofrecemos diversos platos todos los días. Mi madre y yo nos encargamos de cocinar, y contamos con personal que nos ayuda con el reparto”, contó Oliveros, quien también administra el negocio.

Uno de los platos más pedidos por los clientes es el mixto, que trae un cuarto de pollo al cilindro, una porción de chancho al cilindro o a la caja china, papas huayro, camote glaseado y choclo sancochado.

“También tenemos en la carta carnes a la caja china, salchipapas, nuggets y hamburguesas de carne de res o de pollo al cilindro, que vienen acompañadas de papas nativas fritas”, agregó.

‘Cilindro Club’ atiende solo por delivery o recojo en el local de martes a domingo, desde el mediodía hasta las 10 de la noche. Está ubicado en prolongación Garcilaso de la Vega 503, urbanización El Retablo, Comas. Para pedidos llamar al: 935 - 982 - 566 y 01 535-0544. También lo puedes encontrar en las redes sociales como @CilindroClubPe.

TE PUEDE INTERESAR: Eder Martínez inauguró gracias a sus ahorros su pizzería en Comas

Eder Martínez (43) estaba sin empleo cuando se le ocurrió invertir sus ahorros en una pizzería. Al poco tiempo, luego de hacer algunos cálculos, inauguró ‘Pizzería El Cruce Artesanal’, en Comas.

LEE: Primos se unieron para crear su negocio de alitas en Los Olivos

“Me inspiré en este negocio porque cuando iba al sur de Lima veía que vendían panes en un horno artesanal. Así que se me ocurrió hacer pizzas de esta manera y puse en marcha mi emprendimiento con un amigo que era pizzero. Él me ayudó, pero luego se retiró y yo me quedé solo”, cuenta el dueño, que por ahora se encarga de la supervisión y marketing del lugar.

Trabaja con expertos cocineros que elaboran las ricas pizzas que vende. Estas se caracterizan por tener una masa delgada y artesanal sin ningún tipo de conservantes ni preservantes.

MIRA: Vecino de San Martín de Porres dejó su trabajo para poner su propio restaurante

TIPOS DE PIZZAS

“Tenemos ocho tipos de pizzas, y una muy especial que contiene todos los sabores para que nuestros clientes no se queden con las ganas. El plato se llama ‘8 estaciones Lion’ y contiene rellenos de pizza hawaiana, tropical, americana, especial, charapa, carnívora, peperoni y americana lion”, detalla.

‘Pizzería El Cruce Artesanal’ está ubicada en la avenida Sinchi Roca 696, Manzana Z, Lote 12, esquina del parque Sinchi Roca, en Comas. Atiende de lunes a domingo desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Realizan servicio delivery al teléfono 902 524 605 y también recojo en tienda.