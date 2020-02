Una madre de familia impidió que su hijo de 18 años se case con su prometida de la misma edad, al llegar hasta el matrimonio comunitario donde estos se iban a casar en Chorrillos. “No son nada, ni una carrera tienes, que le vas a dar a ella”, reprendió la madre a su joven hijo.

El hecho fue compartido en diversas redes sociales. En ella se ve a la mujer reteniendo del brazo a la novia y reclamándole a su hijo lo sucedido. “Se han escapado de la casa, se han venido sin permiso”, manifestó la mujer, ante la vista de curiosos y serenos que llegaron a controlar la situación.

“No me conocen quién soy, no sabes la enfermedad que tengo y lo que me estas causando”, increpó la mujer a la pareja de su hijo, además, le pidió a un conocido que llamen a la madre de la joven.

Madre impidió que su hijo se case en matrimonio civil comunitario. (Cortesía 24 Horas)





Por lo que se puede escuchar de la discusión, ambos jóvenes se habrían escapado de su casa para casarse, sin decirle nada a otros familiares. Incluso la chica habría estado al cuidado de la mamá del novio.

Pese a que los jóvenes no se encontraban nada contentos con lo sucedido, al final resignados tuvieron que aceptar la prohibición de la mujer.

El hecho llegó hasta las redes sociales y se volvió viral, incluso, el insólito hecho llegó a salir en la televisión.

Esto sucedió en el primer matrimonio comunitario masivo que realiza la Municipalidad de Chorrillos este 2020, en la playa la sombrilla, por el Día de San Valentín.