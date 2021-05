Marcelina Quiñones Vitor (51) no ha tenido la vida fácil, pues su menor hijo de 14 años, Gabriel, sufre de microcefalia (trastorno neurológico en el cual el cerebro de un niño no se desarrolla completamente). Con muchas fuerzas, ella y su esposo lo sacan adelante. Y con esa misma energía y la preocupación de que no le falte nada, decidió abrir, hace cinco años, su bodega ‘Gabrielito’, en San Juan de Lurigancho.

“Antes de poner mi negocio, el único que trabajaba era mi esposo. Pero el dinero nos faltaba para pagar las terapias de mi hijo. Con mucho esfuerzo logramos juntar un capital y alquilamos un local para poner mi bodega”, cuenta.

Doña Marcelina trabaja acompañada de su hijo, pues no puede dejarlo solo y además su presencia en el local la motiva para no decaer. Ella se encarga de la organización de los productos y de la atención, que -resalta- es siempre amena, alegre y paciente. “Hasta me encargo de la limpieza, en un negocio propio hay que hacer de todo”, indica.

PROMOCIONES

Esta aguerrida ama de casa y emprendedora ha aprendido a hacer ‘combos’ y ofrecer promociones para sus clientes nuevos y antiguos, a fin de que siempre regresen y no se vayan a otra bodega.

“Todo lo que sé ahora es gracias a las capacitaciones que organiza Backus para bodegueros. También veo videos tutoriales que informan sobre trámites para, por ejemplo, sacar el RUC y tener todos mis papeles en orden cuando llegue una inspección”, indica.

Quiñones sueña con adquirir un local propio y para lograrlo trabaja de lunes a domingo, incluso ofrece servicio de delivery y tiene inscrito su negocio en la plataforma ‘Tienda Cerca’ para que la puedan encontrar más clientes.

TIP

’Tienda Cerca’ es una plataforma gratuita de Backus, en la que los bodegueros del país pueden registrar su negocio en un directorio que cuenta con un sistema de geolocalización, que permite a los usuarios encontrar la tienda más cercana a su hogar.

PASOS PARA REGISTRAR TU MARCA EN INDECOPI

1. ELIGE EL NOMBRE. Sé creativo, crea una marca fácil de recordar para tu público objetivo.

2. CLASIFICACIÓN. Revisa e identifica la clase en la que se encuentra tu servicio.

3. BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES REGISTRALES. Esta búsqueda es opcional, pero sirve para saber si existe alguna marca igual a la tuya, para evitar conflictos.

4. LLENA EL FORMULARIO. Llena tres ejemplares del formato de solicitud de registro. Lo encontrarás en la web de Indecopi (www.indecopi.gob.pe)

5. PAGA LA TASA CORRESPONDIENTE. Revisa los costos en la misma página web.