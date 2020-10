Cuando llega el mes de octubre, automáticamente viene a nuestra mente un turrón suavecito con miel y grajeas. Pero hay personas como Cecilia Encinas (51) que van mucho más allá y convierten este tradicional postre en todo un arte. Esta policía en retiro ha creado turrones con miel de aguaymanto, maracuyá, naranja limón y café… y hoy nos cuenta cómo nació ‘Turrón El Secreto de Doña Tila’.

¿Cómo se te ocurrió crear estas variedades de turrones?

Fue gracias a Gastón Acurio. En el 2013 postulé a Mistura y él probaba todos los platos que se iban a ofrecer. Entonces le llevé mi turrón tradicional. Me dijo que le gustó la galletita y la miel, pero que necesitaba algo novedoso, algo diferente y regresé a mi casa.

¿Y qué pasó?

Me metí a mi laboratorio que es mi cocina. Y tenía maracuyá, así que hice una miel. Luego armé un turrón con este sabor y se lo di a probar a mis familiares. A ellos le encantó, así que volví donde Gastón.

Te aceptó…

Le gustó mucho. Me dijo: “Ahora sí. Esto es lo que estaba buscando. Está muy rico. ¡Te felicito!”. Si no hubiese sido por él, nunca habría explorado mi creatividad.

Ahora, ¿cuántos sabores tienes?

Tengo de aguaymanto, maracuyá, naranja limón, café, chicha morada y el tradicional. No es por nada, pero mis turrones son riquísimos.

Cecilia Encinas y su esposo preparaban turrones de diferentes sabores. (Foto: Trome)

¿Cómo empezaste en este negocio?

Desde hace 15 años vendo turrones con mi esposo. Primero comprábamos y revendíamos, hasta que nos dimos cuenta de que dejaba muy buena liquidez y que podíamos aprender a prepararlos.

¿Estudiaste o todo fue empírico?

Llevé unos cursos. Y solo preparaba los fines de semana, pero ahora que soy policía retirada estoy hace 3 años metida en este negocio que es el principal sustento de mi familia.

¿No tenías miedo de que el negocio no funcione?

Cuando revendía me hice de una buena cartera de clientes. Además, yo confiaba en mi producto. Mi esposo no estaba muy seguro, porque pensaba que el turrón solo se come en octubre y no es así.

'Turrón El Secreto de Doña Tila' se caracteriza por una galleta suave y rica. (Foto: Trome)

¿Te compran durante todo el año?

Claro. Es que es un postre rico. Lo comparten en el lonche, para regalar. El plus está en la variedad de sabores.

Y ahora con la pandemia, ¿ha bajado el negocio?

La verdad es que no. Al contrario, me compran muchas mujeres al por mayor porque quieren vender entre sus amistades y así generar un ingreso para sus familias. Todos salimos ganando en este negocio.

¿Dónde te pueden encontrar?

Los turrones ‘El secreto de Doña Tila’ pueden encontrarlos en www.turronesdoñatilaperu.com. También en Facebook: @turroneselsecretodedoñatila y en Instagram: @secretodonatila.