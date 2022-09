El precio del kilo de papa, principal ingrediante en la mayoría de platos peruanos, como: la causa rellena, papa rellena, picante de carne, ajiaco de papa, puré de papas, estofados, secos, entre otros, ha duplicado y hasta triplicado su costo en los diferentes mercados de la capital.

Trome recorrió el centro de abastos de Sarita Colonia de Chorrillos y Plaza Villa Sur de Villa El Salvador y comprobó que el precio de las papas blancas, rosadas y negras, que estaban en promedio, entre S/ 1,80 a S/ 2,00 el kilo; ahora se ofrecen entre S/ 3,00 y S/ 4,50 . La papa amarilla es un caso a parte, porque antes se vendía entre S/ 3,00 y S/ 3,50; y ahora está entre S/ 6,00 y S/ 7,00 el kilo.

Al igual que la papa, el camote también ha duplicado su precio. Tenemos que el camote morado está entre S/ 3,00 y 3,50 kilo y el camote amarillo se ofrece entre S/ 3,00 y S/ 3,20. También encontramos que la cebolla está entre S/ 3,00 y S/ 4,00 soles el kilo y limón entre S/ 6,00 y S/ 7,00 soles el kilo.

“Cada día, no sabemos cuánto estarán las cosas, todo sube y no hay solución. Antes, con 20 soles compraba el menú de un día; ahora eso no me alcanza para nada”, comentó una señora del distrito de Chorrillos.

Este incremento de los principales productos de la canasta básica, en especial de los tubérculos, se debería principalmente a la falta de fertilizantes, algo que el Gobierno no ha podido solucionar pese a que el presidente Pedro Castillo anunció la segunda reforma agraria y se comprometió con los agricultores a comprar fertilizantes.

Sepa que

El kilo de pollo continúa caro, se ofrece entre S/ 10,50 y S/ 12,00 soles kilo, los huevos entre S/ 9,50 y S/ 11,00 soles kilo

