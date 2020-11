EL COLMO. El legislador de Acción Popular no renunciará a la presidencia del Perú. Tras la terrible jornada de protestas donde fallecieron dos jóvenes y hay varios desaparecidos por la brutal represión policial, Manuel Merino afirma que no dejará el cargo porque asegura que se generará un vacío de poder y que si lo quieren sacar de Palacio de Gobierno el Congreso tendrá que vacarlo, tal como lo hizo el Parlamento con Martín Vizcarra el pasado lunes 9 de noviembre.

El periodista Martín Hidalgo informó a través de su cuenta en Twitter que Merino de Lama se reunió con sus ministros en el Ministerio del Interior para tomar una decisión y tras la confirmación del asesinato de dos jóvenes a causa de la represión policial resolvió que se quedará en el cargo, situación que no pareció a varios ministros de Estado, quienes inmediatamente presentaron e hicieron pública su carta de renuncia.

"#ManuelMerino no renunciará y mañana dará una conferencia. En la reunión que sostuvo con ministros y en conversaciones con otros políticos notificó eso y que si quieren sacarlo necesitan vacarlo (87 votos) y no pueden censurarlo (66 votos). “La Constitución me avala”, se lee en la cuenta de Twitter de Martín Hidalgo.

Además, Manuel Merino considera que la renuncia del ministro del Interior es suficiente para acallar las voces de protesta por el asesinato de Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez, jóvenes de 24 y 22 años respectivamente. Así lo deja saber Martín Hidaldo.

“Otro tema es que #ManuelMerino cree que el costo político de las muertes en la protesta se cubre con la renuncia del ministro del Interior Gastón Rodríguez. Además, espera que algunos de los otros ministros reconsideren sus renuncias”, agrega.

Desgarrador llanto de la madre de uno de los fallecidos durante marcha policial (Video: América Tv)