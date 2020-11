Carlos Mesía, congresista de Fuerza Popular y expresidente del Tribunal Constitucional, manifestó que él no se arrepiente de haber votado a favor de la vacancia presidencial de Martín Vizcarra, que generó la asunción al poder de Manuel Merino.

En declaraciones a los medios de comunicación, el congresista Mesía afirmó que no hace un mea culpa de su voto, es más que lo ratificaba.

“Yo no hago un mea culpa de mi voto. Lo respaldo, lo ratifico (...) No me arrepiento de mi decisión. Estoy convencido del voto que he tomado. Yo soy inflexible de las posiciones y decisiones que tomo. No retrocedo en las decisiones que tomo”, afirmó el congresista del partido naranja.

Al ser consultado sobre de quién es la responsabilidad política de la muerte de dos jóvenes en las protestas contra Manuel Merino afirmó no saberlo, aunque después opinó que sería del entonces Ministro del Interior, Gastón Rodríguez.

CARLOS MESÍA: “AL PUEBLO NO SE LE HACE CASO, AL PUEBLO SE LE GOBIERNO”

Carlos Mesía brindó estas declaraciones, antes del anuncio de Manuel Merino de renunciar a la presidencia de la República.

El congresista Mesía también es recordado por la frase: “Al pueblo no se le hace caso, al pueblo se le gobierna”, que realizó durante una declaración a la Comisión de Constitución del Congreso en el 2019.

