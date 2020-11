El presidente de Venezuela Nicolás Maduro se pronunció sobre la crisis política del país y aunque afirmó que le enviaba toda su solidaridad al pueblo peruano, agregó que iba a mandar a ‘Juan Guaidó para que se autoproclame presidente del país porque nadie quería ser presidente'.

En su programa dirigido a sus compatriotas, el sucesor de Hugo Chávez destacó que la población peruana haya salido a las calles a reclamar por la asunción al poder de Manuel Merino, a quien acusó de autoproclamarse presidente.

“Merino un tipo que se autoproclamó presidente del Perú, nadie lo eligió .... Y ahora el tal Merino renunció, yo me pregunto: ¿Dónde está el Grupo de Lima, que no apoya al pueblo de Lima, que no dice nada por los derechos humanos del pueblo del Perú?”, manifestó.

Pese a su mensaje de aliento, el mandatario de Venezuela utilizó la crisis política del país para bromear sobre el líder opositor Juan Guaidó.

“Parece que nadie quiere asumir la presidencia allá... nosotros podemos agarrar un avión y mandarle a Guaidó para que asuma la presidencia y se autoproclame presidente del Perú. ¿Qué les parece se los propongo? Mandamos a Guaidó pa' que cumpla su sueño y entre a un palacio presidencial..”, dijo de manera irónica.

NICOLÁS MADURO NO SABE EL NOMBRE DE MARTÍN VIZCARRA

Momentos antes Nicolás Maduro Moro se pronunció sobre la vacancia de Martín Vizcarra; pero no dijo bien el nombre del vacado mandatario.

“Sacaron a Vizcarra, creo que se llamaba... Vizcaya y salieron a decir no es por Vizcarra, Vizcaya ¿Cómo se llama? Vizcarra...”, expresó el presidente de Venezuela.

Joven fallece a causa de la brutalidad policial (TROME)

TAMBIÉN LEE:

Jack e Inti son reconocidos como héroes de la democracia por Universidad Nacional de Piura

Así se ve hoy Gabriela Elizondo, 17 años después de “Pasión de Gavilanes”

Martha Chávez renunció a su partido Fuerza Popular