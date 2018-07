Marcha contra la corrupción: Violencia se desató entre la policía y manifestantes VIDEO | FOTOS

La violencia se desbordó durante la marcha contra la corrupción, cuando un grupo de manifestantes pretendió romper el cordón policial para llegar a protestar al Congreso de la República.



La policía intentó despejar el cruce de la avenida Abancay con Nicolás de Piérola ya que los manifestantes de la marcha contra la corrupción no tenía permitido el paso.



Con la intención de no permitir el paso de los jóvenes, la policía llevó un vehículo rochabus, pero los revoltosos empezaron a arrojar piedras contra la unidad.



Los agentes lanzaron bombas lacrimógenas lo que derivó en un enfrentamiento, pese a que la marcha contra la corrupción se había anunciado como pacífica.



PLAZA SAN MARTÍN



Los hechos de violencia de esta marcha contra la corrupción llegaron hasta la plaza San Martín. La policía antimotines arrojó bombas lacrimógenas, lo que ocasionó un panorama desolador en esta conocida plaza.



Los manifestantes arrojaron bloques de cemento y hasta botes de basura contra los agentes del orden.



Lamentablemente durante esta violencia, un objeto contundente hirió a un periodista, que cubría la marcha contra la corrupción. Por fortuna la lesión no fue de cuidado.



La marcha contra orrupción es una forma de protesta de la ciudadanía, tras la difusión de los llamados audios de la vergüenza, que han puesto en jaque al sistema de justicia del país.



