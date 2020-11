CREEN EN SU TESTIMONIO. La abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Mar Pérez, aseguró que Luis Fernando Araujo Enríquez, quien desapareció por tres días luego de asistir a una de las marchas en contra del gobierno del expresidente Manuel Merino, fue secuestrado y torturado por la Policía Nacional.

En diálogo con RPP, la abogada sostuvo que para su institución la versión dada por el joven es verdadera y que están atendiendo otros casos similares en los que se denuncia detenciones arbitrarias y abuso policial.

“Lo que está claro es que este chico [Luis Fernando Araujo] ha sido secuestrado y torturado por la Policía, no tenemos duda. Hay que investigar los detalles del hecho, pero para nosotros es fidedigna la versión de este joven”, indicó.

“Estamos investigando todos los casos, para saber qué pasó con todos los desaparecidos, hay otros chicos secuestrados que aparecieron dos días después pero no han denunciado. En la lista de hospitalizados creemos que hay varias personas que fueron secuestradas”, agregó.

El pasado 17 de noviembre, Araujo Enríquez aseguró que fue reducido, agredido y retenido durante tres días por, según dijo, agentes del Grupo Terna de la Policía Nacional.

“Quiero hacer presente que he sido agredido por lo que viene a hacer el Grupo Terna, me han tenido reducido, tres días sin comer, sin agua en una habitación, aparentemente, escondido con otra persona, no sé quién era, porque nos tenían separados. Estoy bien, gracias a Dios no me han hecho nada, unos golpes que cualquiera lo soporta y gracias a todas las personas que han estado apoyando la causa de mi madre para poder encontrarme”, expresó Araujo Enríquez en el video difundido en redes sociales.

Por otra parte, la abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señaló que están investigando el caso de la mujer que fue desnudada por policías durante una intervención.

“Consideramos que este procedimiento no procede en ningún caso, no estamos ante un delito de narcotráfico ¿Cuál es la razón para desnudar a una persona y hacer que se tire al piso?”, concluyó.