Marcha Nacional contra la corrupción EN VIVO: Así se realiza la movilización | FOTOS | VIDEOS

Aunque desde las 5:30 pm. estaba previsto que se iniciara la 'Marcha Nacional contra la corrupción' en la Plaza San Martín, varios gremios y colectivos ya comenzaron a movilizarse alrededor del Cercado de Lima en rechazo a la crisis en el sistema judicial generado por presuntos actos de corrupción que implicaron a jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el Poder Judicial (PJ).

Así se realiza la 'Marcha Nacional contra la corrupción':

Varias banderas fueron teñidas de negro en la 'Marcha Nacional contra la corrupción'.

La gente se reúne en la Plaza San Martín. (Video: Canal N)

En Ayacucho, quemaron muñeco de Martín Vizcarra en la 'Marcha Nacional contra la corrupción'.

(Video: Canal N)

El presidente Martín Vizcarra, pidió a las personas que marchen en las calles en contra del flagelo de la corrupción del CNM y el Poder Judicial, lo hagan de manera pacífica y respectando la ley.



“Estamos actuando de manera firme para construir un Perú más justo y soberano. Entiendo y comparto las motivaciones de la indignación ciudadana frente a la corrupción, e invito a quienes se manifiesten a que lo hagan de manera pacífica y respetando la Ley”, escribió Martín Vizcarra en su cuenta de Twitter.

Martín Vizcarra respalda las marchas de hoy. (Captura: Twitter) Martín Vizcarra respalda las marchas de hoy. (Captura: Twitter)

Sobre la ruta que seguirá la 'Marcha Nacional contra la corrupción', la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) informó que tras la concentración, los manifestantes se desplazarán por las avenidas Nicolás de Piérola (ex Colmena), Garcilaso de la Vega (ex Wilson), Grau y Abancay.

Esta es la ruta de la 'Marcha contra la corrupción'. (Foto: Twitter) Esta es la ruta de la 'Marcha contra la corrupción'. (Foto: Twitter)

Paralela a la 'Marcha Nacional contra la corrupción', el Ministerio del Interior autorizó la movilización denominada 'Jornada Nacional de Lucha', que tendrá un recorrido de varios kilómetros entre la Plaza Dos de Mayo y la Plaza San Martín, en el centro de Lima.



El ministerio firmó un acta de acuerdo con los organizadores de la marcha, en el cual se comprometieron a desarrollar la marcha en forma pacífica, respetando el derecho de aquellos que no participen de la movilización, lo que implica no causar daños a la propiedad pública o privada.



El compromiso se extiende a que los participantes no deberán portar o hacer uso de armas de fuego, artefactos explosivos o inflamables, palos, ni objetos contundentes o punzocortantes y no podrán asistir con el rostro cubierto, gorros, capuchas o pintura que impidan su identificación.

Movilización Jornada Nacional de Lucha. (Foto: @MininterPeru) Movilización Jornada Nacional de Lucha. (Foto: @MininterPeru)

