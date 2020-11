EN POLÉMICA. Patricia Arévalo Majluf, candidata a la primera vicepresidencia de la plancha de George Forsyth, se viralizó en Twitter este sábado, luego de difundirse un extracto de una entrevista que dio en Canal N, donde habló de su participación en la Marcha Nacional.

Según la lingüista, acudió con una amiga a la primera convocatoria de la manifestación el jueves, pero al ver la cantidad de gente que acudió a la marcha se fue rápidamente del lugar. La cuenta de Twitter de Salvaje Digital hizo viral sus declaraciones.

“Miles de personas arriesgaron sus vidas protestando por horas y horas para derrocar al usurpador Merino. La candidata vicepresidencial de George Forsyth también fue a la marcha. ¡Pero a los DOS MINUTOS se la picó!!! ¿Así quieren llegar a ser gobierno?”, escribieron junto al video.

“Yo fui a la marcha el día jueves, fui con una amiga, llegamos en bicicleta, estacionamos, caminamos a la Plaza San Martín, llegamos a la Plaza San Martín y a los dos minutos nos hemos mirado las dos y hemos dicho ‘vámonos’. Y no era por las bombas, ni la represión policial, era por el coronavirus”, indicó.

“Yo creo que este video necesita un peritaje.... No hay manera q un(a) candidat@ haga esa declaración. O sea qué pensó, qué iba a encontrar en la Plaza.... ¿5 tías tomando el té?? Me gustaría saber dónde dejo “estacionada” la bicicleta. No sé si está más perdido Forzay o ella!”, “Se dan cuenta lo nefasto que sería tener a esta gente en el poder?....y lo dice así fresca, sin rubor en el rostro”, “Que desgracia de política, asi quiere llegar a la presidencia, que luchen los pobres y mueran, no sirve para el país”, fueron algunas de las críticas que recibió.

