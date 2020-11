Alonso Balbuena, el periodista de Ojo Público que fue herido en la pierna por la Policía Nacional del Perú (PNP) mientras cubría la Marcha Nacional contra Manuel Merino, denunció que los agentes le dispararon directamente al cuerpo una bomba lacrimógena.

“Yo había escuchado decir al ministro del Interior que las bombas lacrimógenas no se tiran al cuerpo, sino al aire. Claramente en mi caso no pasó eso, me dieron directo a la pierna”, dijo a RPP Noticias.

Alonso Balbuena reveló que el ataque de la PNP sucedió en la avenida Inca Garcilaso de la Vega y Paseo Colón, en el Cercado de Lima. Al percatarse que había manifestantes corriendo se puso a buen recaudo para tomar fotos con su celular.

“Cuando volteo de nuevo ya tenía muy cerca a los policías, eran unos tres. Levanto las manos, me pego a la pared y ahí es donde me lanzan la bomba lacrimógena, no habrán sido más de 10 metros de distancia”, señala.

Aunque tenía la credencial de prensa colgada en el cuello y gritaba que era periodista, los policías intentaron agredirlo hasta que se dieron cuenta que tenía una herida en la pierna.

“Me van a tener que hacer un intervención quirúrgica porque ha habido tejido blando que se ha roto y tejido blando que está muerto, (también tengo) la canilla expuesta”, dijo.

Finalmente, Alonso Balbuena mencionó que nunca hubo ningún tipo de diálogo con la Policía.

"Escuché al ministro y me costaba creer, estas imágenes (del abuso policial) en las redes sociales muestran desde todos los ángulos, son neutrales”, concluyó.

Violencia policial: @PoliciaPeru hiere a periodista de OjoPúblico que cubría #MarchaNacional en Perú.



Desde el lunes un total de 26 periodistas han sido agredidos por la violencia policialhttps://t.co/hoNlgs701e pic.twitter.com/EBEUYy0Ass — OjoPúblico (@Ojo_Publico) November 13, 2020