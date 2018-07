Marco Aurelio Denegri: Recordamos la única entrevista que dio a Trome donde habló de fútbol, sexo, viagra y más | VIDEO

El último viernes 27 de julio, Marco Aurelio Denegri dejaba este mundo tras varios meses de lucha contra una penosa enfermedad. Su partida deja un gran vacío entre los pocos intelectuales que quedan en el Perú y entre aquellos que seguían su carrera y disfrutaban de su programa 'La función de la Palabra' que se emitía por TV Perú.



Por ello, hoy queremos recordar con ustedes la única entrevista que dio a Trome el 28 de mayo de 2005. Nuestro periodista Oscar Torres tuvo el privilegio de abordarlo a la salida del canal y entablar con él una de los mejores diálogos. Marco Aurelio Denegri no dudó en hablar de fútbol, machismo, viagra, sexo, masturbación, educación, belleza y su siempre misteriosa vida privada.



En aquella ocasión, Marco Aurelio Denegri se molestó cuando Oscar Torres lo abordó y dos veces cortó la entrevista.

“Ustedes han debido coordinar con mi productora”, se defendió en plena calle a la salida de grabar su programa “La Función de la Palabra”, en canal 7, donde abordamos al polígrafo, bibliógrafo, sexólogo y reconocido humanista Marco Aurelio Denegri. Enemigo de dar entrevistas no solo conversó en exclusiva con TROME sino que hasta dominó pelota.



Doctor, nos rendimos ante su erudición y cultura ¿se considera uno de los sabios del Perú?



No, que exageración. Tengo acá el programa, colaboro con un diario, pero hago mi labor nada más.



¿Cómo hacemos para que nuestros especímenes futbolistas sean inteligentes y puedan clasificar a un mundial? (En aquel año Perú seguía sin clasificar a un Mundial)



Eso viene en el programa genético. No sé hasta dónde se puede ser inteligente. Los conocimientos se adquieren con la dedicación y el estudio, pero tal vez haya elementos, pues, biológicos.

Marco Aurelio Denegri y el día que se publicó su entrevista en Trome Marco Aurelio Denegri y el día que se publicó su entrevista en Trome

HINCHA DE UNIVERSITARIO



Nadie se imagina a Marco Aurelio Denegri en el estadio, comiendo “canchita” y “puteando” a los peloteros, ¿fanático de qué equipo?



Fíjese en mi juventud yo era de Universitario porque la primera vez que fui al antiguo estadio “José Díaz” inaugurado el año 52, al primer equipo que vi fue a la “U”, por eso me hice hincha.



Deduzco, por “promoción”, que vio jugar al gran “Lolo” Fernández…



Claro, vi jugar a “Lolo” un gran jugador. Había un arquero de nombre Juan Busanich, quien creo que todavía vive. Y conocí a “Toto” Terry.



Siempre cito a Jorge Luis Borges, escritor argentino, con su frase: “El fútbol es popular porque la estupidez es popular”, ¿está de acuerdo?



No, el fútbol es como el rock, un fenómeno mundial. Occidente tiene ahora tres cosas para olvidarse de la realidad cruel y dura: el rock de los años 50, el “loco amor” desde el siglo XII para adelante y el fútbol que es una pasión de multitudes.

Marco Aurelio Denegri y Oscar Torres, el autor de la entrevista. Marco Aurelio Denegri y Oscar Torres, el autor de la entrevista.

Cito a su amiga Martha Hildebrandt, quien dijo: “Mi papá decía que patear una pelota era como patear el cerebro”.



Lo que quiera pero existen maneras para reactualizar lo que el famoso especialista rumano Eliade ha llamado “las técnicas arcaicas del éxtasis”. Occidente no tiene orgía porque no tiene un contexto religioso entonces, ¿de qué manera puedes tener un éxtasis?, solo a través del fútbol.



¿Qué otros “milagros” puede hacer el deporte más lindo del mundo?



Si éste país comenzara a ganar en fútbol, este gobierno se va arriba. Todo mejora porque es una pasión de multitudes, o sea en el fútbol no hay cuatro locos estúpidos que gritan… ¡no! Es una cosa enajenante que compromete emocionalmente.



Pienso que no jugamos una Copa del Mundo porque los jugadores están concentrados más en averiguar cuál es la nueva chela…



No soy experto en deportes, pero hay una cuestión de dedicación y calidad. En el caso de Brasil que comienzan desde muy pequeños, tienen un apoyo estatal. Nosotros no tenemos nada de eso, eso es producto de una falla general de educación.

Marco Aurelio Denegri habló de todos los temas con Trome. Marco Aurelio Denegri habló de todos los temas con Trome.

MARTHA HILDEBRANDT



Insisto en Martha Hildebrandt, quien habló muy bien de usted, ¿qué tipo de relación tienen?



Bueno, a Martha la conozco. En realidad la lingüista es ella porque yo hago mi labor de una manera muy limitada, además no pretendo tampoco mucho.



La congresista me confesó, sin embargo, que usted tiene últimamente ya tiene una fijación por el tema sexual…



(Carcajadas) ¿Así?, no lo creo porque en mis últimos artículos he escrito sobre la “Cacosmia” y demás.



VIDAS SECRETAS



En mis entrevistas siempre cito su frase “el tamaño del miembro viril no influye en una relación” para “picar” a las entrevistadas, ¿reitera lo dicho?



Bueno, se ha dicho con respecto al tema de la discriminación racial en los Estados Unidos que el tamaño del órgano sexual de los negros, en comparación a la de los blancos, no es un tamaño solamente orgánico y material, sino una dimensión sicológica.



¿Qué tiene que ver lo sicológico?



De repente, un miembro de mucho tamaño puede ocasionar perturbación, dolor y una serie de molestias, pero tiene una significación simbólica que el miembro pequeño no tiene. Esta es una sociedad falocéntrica, patriarcal, de orden machista. Entonces, el falo es signo de poder, de potencia y afirmación de la virilidad. En esa medida es importante.



Poco o nada se sabe de su vida privada, ¿casado, soltero?



No, no soy casado pero no quiero hablar de mí. Comprendo el interés de la gente, pero la última vez que César Hildebrandt me entrevistó en el canal 2, yo le decía que no hay nadie que sea tan importante o valga tanto.

Marco Aurelio Denegri con la camiseta de Trome en aquella inolvidable entrevista Marco Aurelio Denegri con la camiseta de Trome en aquella inolvidable entrevista

VIAGRA



¿Fue asiduo televidente de la teleserie “Chacalón”?



No la he visto, tengo referencias no más. Creo que es un producto inevitable de la época en la que vivimos. No pertenece a mi época, pero creo que era una cosa que se veía venir. Ahora es una cosa que va a pasar.



Cambiando de tema, ¿por qué ahora la mayoría de hombres tiene que recurrir al Viagra?



Es un fenómeno de involución de la especie. En occidente hay una pérdida de potencia. En general, ¿cuál es la diferencia entre una pareja que copula en el Agustino con una que lo hace en Miami? , sólo el sitio. El gringo en Miami es tan inexperto “chambón” como el compadre de acá.



Es triste lo que dice, pero las cifras de impotentes son dramáticas en nuestro país…



Es un problema general de potencia. Tiene que tener en cuenta el número de impotentes relativos que hay, o sea eyaculadores precoces. Estamos hablando del 75% y más o menos otro tanto de frígidas, ¿eso es potencia en occidente?”.



Entonces, ¿usted nos recomienda tomar Viagra, Caberta, Sildenafilo, maca o su cervecita negra?



No sé, pero la persona que comienza a medicarse o ayudarse tiene que hacerlo siempre. Eso indica que no te da el orgasmo entonces sencillamente hay un decaimiento y un proceso involutivo real. Lo veo con preocupación respecto a la especie.



Dicen que todo depende del estímulo, ¿quién es la mujer más salvajemente linda que ha visto?



La belleza ha variado muchísimo. En mi tiempo, bella era Gina Logobrígida o Carmen Sevilla. Antes era Greta Garbo, actualmente la belleza son las cosas que vemos ahora.



¿”Maju” o Viviana Rivasplata?



Pero bellas en un sentido de belleza griega, no son. Son atractivas. Es como si usted me pregunta ¿ha visto a fisicoculturista bella?, ¿quién hay? Pero son ejemplos de lozanía y vigor físico, pero ¿bellas?



MASTURBACIÓN



De chico, los curas de mi colegio me dijeron que masturbarse era pecado y hacía daño, ¿es verdad?



Esa pregunta está mal hecha. La pregunta no es si la masturbación daña o no daña, la interrogante sería: “¿quién dijo que dañaba? Yo escribí un libro de tres tomos para demostrar eso.



O sea, con tranquilidad, uno se puede masturbar la cantidad que desee, quiera o necesite…



No, las veces que le da la gana tampoco, porque la masturbación depende del mecanismo a toda prueba del impulso. Cuando cesa el estímulo y las ganas, no hay masturbación por más que uno siga. Se regula por sí mismo.



¿Le molesta que lo imite Carlos Álvarez en el “Especial del humor”?



No lo veo, ahora me dicen que me imita y todo, pero yo estoy bastante alejado de todo eso.



He visto su programa de “tele” y, tal vez, inconscientemente, deja entrever un instinto de superioridad intelectual, ¿los peruanos somos brutos?



De ninguna manera. No me siento más que nadie. Pero sí digo que lo que hagamos y produzcamos depende de la calidad que tengamos. No se trata de lo que yo soy, eso es secundario.

POPULARIDAD



¿Alguna vez jugó fútbol?



Muy poco, muy poco. Bueno, pero lo dejo porque esas cosas personales no las contesto…



Vamos finalizando, ¿cómo quiere que lo recuerden?



No tengo ningún interés en que me recuerden.



¿Se vio por la tele actuando en un comercial sobre enciclopedias?



(Risas) Sólo una vez, porque veo muy poca televisión.



¿No le gusta ser popular?



Siempre ha sido así, fíjese que estoy en la televisión de una manera no ininterrumpida, sino interrumpida desde el año 72´. Me he paseado por todos los canales Este programa no depende de la publicidad. A mí me da igual que me vean 3 o 300 mil personas.



¿Le piden autógrafos?



Sí, pero lo que quiero decir es que en 33 años ninguna firma ha patrocinado mi programa porque el orden establecido es torpe. Ningún otro canal me va a contratar porque para eso usted tiene que someterse a un tipo de presupuesto, auspicio, etc.



Sin embargo la gente lo ve con cariño…



Recuerdo que cuando trabajaba en el canal 11 tomaba un taxi para llegar a tiempo a mi programa, en esa época el dueño era Augusto Belmont, papá de Ricardo, y el taxista me reconoció. Yo conducía “La hora sexológica” que fue el primer programa de ese tipo en hispanoamérica…



¿Y que pasó?



El taxista me dijo: “Yo lo llevo, estoy apurado porque su programa es a las nueve y faltan solo veinte minutos. Regreso a mi casa, reúno a mi familia, lo veo y regreso a hacer taxi”. Mire el año 73´que un taxista haga eso era por demás interesante.



Gracias, doctor Denegri, ¿podría regalarnos una foto histórica dominando pelota?



Pero que sea lo último, ya está. Si captó o no la imagen depende de la astucia de su fotógrafo, hasta pronto y muchas gracias.