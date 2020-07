Por: Johnny Valle

A Marco Loret de Mola las matemáticas le sirvieron para todo, menos para conquistar a su esposa. Para dicha empresa utilizó otra de sus grandes virtudes: el baile. ‘Con la salsa y el merengue se conquista’, confiesa el administrador de 44 años, quien al timón de su empresa MatLab se ha convertido durante toda esta pandemia en el rostro más popular de las redes sociales. Sus explicaciones diarias en YouTube sobre las cifras y porcentajes del avance del coronavirus en nuestro país lo han hecho el invitado favorito de los principales noticieros por su claridad y sencillez. Con más de 66 mil suscriptores, este es el ‘lado b’ del hombre de las matemáticas y las estadísticas.

¿Casado?

Soy casado hace 12 años. Tengo tres hijos: el mayor se llama Mariano (10), el segundo es Cristóbal (7) y la última Franca (5).

¿Te sirvieron las matemáticas para conquistar a tu esposa?

No. La matemática es cero sexy, ja, ja, ja.

Para eso sirve más el lenguaje, ¿verdad?

De todas maneras.

¿Hobbies?

Antes hacía footing. Ahora estoy practicando un poco de bicicleta. Pero mi hobby es mi familia. Mis hijos están en una edad en la que hay que aprovecharlos.

¿Pelotero?

Jugaba bien, pero ya no pichangueo por problemas en las rodillas. No soy muy seguidor del fútbol. En general, en mi familia no seguimos el fútbol. Somos más intelectuales. Nuestro tiempo lo utilizamos en aprender otras cosas.

Dicen que los ‘cerebritos’ no son buenos bailando…

Ahora que me preguntaste cómo conquisté a mi esposa, pues el baile a mí me jugó a favor. Ahí tuve la mitad de la chamba hecha, ja, ja, ja.

¿Salsero?

¡Por supuesto! Con la salsa y el merengue se conquista y, sí, me defiendo bien. Ahí hicimos química cuando nos conocimos.

¿Cocinas?

Sí, me gusta. Cada vez que puedo me meto a la cocina, no sé muchos platos, pero lo que hago, lo hago con cariño. Le pongo empeño. No hago un arroz con pollo, pero sí una fajita con mucho cariño.

¿Por qué la matemática no es sexy?

Claro, porque si te dicen vamos a jugar una pichanguita o vamos a hacer ejercicios de mate, tú te vas para la pichanguita.

¿Tienes calle?

Considero que no soy de los más maleados, pero sí conozco toda Lima y no tengo ningún problema en caminar por ningún lado. Ya no tengo 20 años, que era más ‘lanza’ en todo, ahora soy cauteloso por la edad. Yo disfruto mi ciudad.

Hay una frase: ‘Las matemáticas pueden ayudar a resolver todos los problemas, menos los que uno tiene con su mujer’…

Ja,ja,ja, o esa que dice: ‘Con las matemáticas puedes entender todo, menos a las mujeres’. Son la muerte.

Yo te imagino en el colegio como un chibolo chancón, el que siempre sacaba 20 en los exámenes…

No, de hecho no. Estudié en el Liceo Naval ‘Almirante Guise’ y en esa época, de Alan y del ‘Chino’, el colegio era bastante relajado.

¿Jalabas en matemática?

En primaria, sí. En secundaria tuve un profesor muy bueno, que se llamaba Pedro Cárdenas, quien hizo que nos gustara la matemática, en todos los salones donde dictaba.

¿Si hiciéramos una encuesta, qué porcentaje de niños crees que diría que aman las matemáticas?

Creo que un 5% de niños deben amar las matemáticas.

¿Y eso es porque no hay buenos profesores o porque la matemática es difícil?

Este fenómeno es porque hemos etiquetado las matemáticas como un curso de colegio que se reduce a una ecuación: x + 1 = 2.

Explícame…

Johnny, cuando tú te pones una camisa para chambear, sabes cuánta gente te ha visto con esa camisa, calculas si está muy vieja o muy nueva, si está limpia o sucia, y todo eso lo estás haciendo con matemática, solamente para ponerte tu camisa.

Es cierto…

Exactamente. En cada decisión de tu vida. Tú sabes cuánta plata estás llevando en el bolsillo, cuánto te vas a demorar yendo a la bodega, cuánto vas a recorrer para llegar a ese punto. Todo lo que te acabo de mencionar son números.

Incluso cuando conocemos a alguien…

Así es. Uno pregunta cuántos hermanos tiene, qué edad tiene.

A veces nos sentimos espantados por la matemática, incluso muchos jovencitos deciden profesiones que no tengan nada que ver con ellas.

La matemática es tan poderosa que decide tu carrera en minutos. Es común que los muchachitos digan: “Mamá, ¿qué carreras no llevan mate?”. Eso es recontra común.

Yo, por ejemplo…

Lo malo es que llegaste al periodismo y te das cuenta que todo es números. Es un error escoger tu carrera por si lleva números o no, todas las carreras llevan números. ¿Sabes quién descubrió las notas musicales?

¿Quién?

El señor Pitágoras, el hombre más odiado en los colegios del mundo. Ese señor descubrió las notas musicales, las octavas. Los músicos y artistas piensan que no hacen matemáticas.

¿Y en casa cómo debemos empezar con los niños?

Empezar por los padres de familia. A veces etiquetan al niño y le hacen pensar que no es bueno en mate. Si no se acuerda la resolución de la ecuación, le hace pensar que es artista, que es más de letras.

¿Qué debemos hacer?

Hay que empoderar a los niños diciéndole que ya están haciendo matemáticas. Un niño que no ha entrado al kínder ya sabe que 2 es mayor que 1. Cuando están en los videojuegos saben qué poder tiene cada personaje, quién corre más rápido. Eso es matemática.

¿Te atrae la política?

No participaría en política. Sí considero que es responsabilidad de los peruanos participar en el presente y futuro del Perú, y sí quiero participar en el presente y futuro, pero no dentro de la política, porque lamentablemente la política ha llegado a un nivel muy malévolo, muy oscuro, pero sí quiero contribuir con la educación.

De repente por ahí te vemos como ministro de Educación…

Mira, ahorita no tendría la preparación, pero más adelante por qué no. Sería lindo un ministerio, para conocer el Estado por dentro. Yo quiero contribuir con mi país.

¿Qué rescatas de toda la desgracia que ha generado la pandemia?

Yo rescato la unión de los peruanos, la solidaridad de los peruanos.

Perú es cuna de campeones de matemática…

Y ajedrez. Nuestra tierra es de pensadores, creadores, innovadores en tecnología, solo volteemos a ver a los incas. Nuestros tatarabuelos han sido los bravos de los bravos.

¿Te gusta que te digan youtuber?

Me suena loco, todavía no me acostumbro. Pero claro que me gusta. Se me abrieron unas puertas increíbles. En la vida hay que tener mucha suerte, pero también preparación. He tenido el modesto éxito porque cuando estoy al frente de la pizarra hablo seguro. Estoy muy contento con este empujón que tuvo mi empresa y mi emprendimiento.

¿Cuánto te demora hacer cada video?

Me demoran 3 horas los videos del Covid, los hago de lunes a sábado. Es una chamba fuerte.

Marco, probablemente muchos profes lean esta entrevista, ¿qué les dirías?

Que es importante acercar a los docentes a técnicas innovadoras para aprender y enseñar matemáticas. Pueden recurrir a nosotros (MatLab) para proporcionarles técnicas y herramientas.

¿Y a esos papás que patalean en casa porque no saben cómo sentar a los hijos para que hagan las tareas de matemática?

Que se acuerden que las matemáticas están en los aspectos fundamentales de la vida: la cantidad de comida que almorzamos, a qué hora se van a dormir, cuánto ha crecido. Segundo, una persona que tiene la herramienta de las matemáticas tendrá más posibilidades de éxito en su vida. Nunca les quiten a los niños las ganas de aprender, innovar y descubrir.