Marco Miyashiro: "Los terroristas no merecen una segunda oportunidad" [VIDEO y FOTOS]

Por: Tábatha Paredes

Fotos: Kelvin García



Fue uno de los artífices de la captura del más grande genocida en la historia de nuestro país: Abimael Guzmán. El general en retiro y hoy congresista de la República, Marco Miyashiro (Fuerza Popular), conversó con Trome y pidió al Gobierno no ‘dormirse en sus laureles’ y evitar que los remanentes terroristas recuperen fuerzas y nos arrebaten la paz. Para él, ni senderistas ni emerretistas merecen una segunda oportunidad en la sociedad, pues ‘sus crímenes, como torturas y asesinatos, no pueden ser considerados un simple error’.



General Miyashiro, ¿qué le generó que una sentenciada por terrorismo del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) haya estado trabajando aquí, en el Congreso?

Siento que hubo una vulneración en el Congreso, algo que en lo sucesivo se va a minimizar, ya que se han presentado proyectos de ley para que esto no se vuelva a repetir. En estos establecemos registro de condenados y procesados por terrorismo, para que no ocurra nunca más.



Estos proyectos son de su autoría, ¿qué piden específicamente?

Uno, la creación del registro, y el otro, que los condenados por terrorismo no puedan desempeñar actividad política. De esta manera, el Jurado Nacional de Elecciones deberá recurrir a este registro para hacer una depuración. Es una paradoja que aquella organización terrorista que considera que el poder nace del fusil y que la rebelión se justifica, pretenda formar parte del sistema que defiende la democracia, la vida y la libertad.



Nancy Madrid es señalada como una de las encargadas de las ‘cárceles del pueblo’, ¿no es válido que una persona que haya cumplido su condena se reinserte a la sociedad?

No lo merecen porque sometieron a sus secuestrados a una serie de torturas y a eso no se le puede llamar ‘error’. Ella formó parte de las fuerzas especiales del MRTA, dedicadas a secuestros liderados por Peter Cárdenas e integradas por cuatro chilenos que se afiliaron a esta organización y cometieron crímenes. No solo secuestraron, sino que mataron a personas. Son asesinos y torturadores.



MOROTE



Osmán Morote, el número dos de Sendero Luminoso, está con arresto domiciliario. ¿Sigue siendo peligroso este sujeto?

Es un peligro porque nada nos garantiza que en algún momento sea consultado o hasta contratado como asesor. Con estos errores que se cometen hay que tener mucho cuidado. Cabe recordar que en el lugar donde ha ido a vivir Morote, el 3 de diciembre de 1979 se realizó la clausura de la primera escuela militar de Sendero Luminoso. ¿Y qué es esto? Es la forma en cómo se mata, cómo se cobra cupos, cómo se secuestra... ahí se formaban delincuentes.

Algunas autoridades y parte de la sociedad consideran que el terrorismo ya pasó y actualmente no es un peligro para la democracia...



Será un peligro si seguimos cometiendo errores y será muy grave. Algunos creen que es cosa del pasado o que nunca fue tan peligroso, porque Sendero mantenía amenazados a los campesinos y estos no lo comunicaban a sus hijos, sobrinos ni nietos. No contaban las atrocidades que hacían. Pero si vamos a darle el caldo de cultivo, cualquier organización puede acumular fuerzas y dar el gran salto... Puede repetirse.



¿Qué defiende el Movadef?

Al defender el ‘pensamiento Gonzalo’, defiende la ideología de Abimael Guzmán y esta era mantener controlada la ciudad creando desabastecimiento, empobrecimiento, crisis, caos. Al campesino que no lo obedecía, lo mataban a machetazos. ‘Gonzalo’ decía que cuando el campesino tiene sangre en las manos, es más fácil meterle sangre en la cabeza...



Algunos analistas consideran que el fujimorismo pretende exacerbar lo que fue el terrorismo para ganar réditos políticos. ¿Qué respondería?

Les diría que la época de los 90 ya pasó, ya estamos llegando al Bicentenario y lastimosamente en el ámbito de seguridad hemos flaqueado tanto, que nos hemos puesto de rodillas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se está afectando tanto a las Fuerzas Armadas queriendo convertirla en una institución civil, para que cuando vuelvan a aparecer amenazas, estén totalmente desmoralizadas. La defensa nacional no puede dejarse de lado. Primero, hay que ver de quién viene y ahí encontraremos la respuesta. Recuerde que hace unos años, Abimael Guzmán publicó un libro, ¿quién hizo la edición de ese libro? El mismo que se encarga de hacer los libros de 4.° y 5.° de secundaria para venderlos al Ministerio de Educación.



LUGAR DE LA MEMORIA

¿Cuál es su opinión sobre el Lugar de la Memoria? ¿Cree que ahí se hace apología al terrorismo?

Considero que sí. Incluso, sé que se dicen falsedades para culpar al Estado peruano de sus muertes. Nosotros estamos calificados como violadores de los derechos humanos a nivel mundial gracias a Diego García Sayán, Paniagua y Toledo.



¿Qué piensa acerca de la forma en la que actuó el general Edwin Donayre en este lugar?

Ha sido calificado por aquellos que defienden la corrupción como el cholo ayacuchano que se mete en lugares donde no debe. Sin embargo, los hechos que ha afirmado son una clara muestra de que hay una apología dentro de una entidad estatal. No está prohibido lo que él ha hecho.



COMISIÓN DE LA VERDAD



Usted fue un artífice de la captura de Abimael Guzmán, ¿está de acuerdo con los resultados que emitió la Comisión de la Verdad?

No, porque ha cometido muchos errores y trató de desviar con palabrerías los hechos. No ha dicho lo que realmente ha sufrido el Perú. La Corte Interamericana, al haberse allanado a todas las denuncias en tiempos de García Sayán, Paniagua y Toledo, no tuvo más opción que calificarnos como estado genocida.



Sin embargo, es evidente que hubo excesos de policías y militares durante la guerra antisubversiva, ¿qué opinión le merece eso?

Todos los abusos y excesos cometidos fueron judicializados, pero lo que quiero resaltar es que se cometieron no porque quisieron hacerlo, sino porque hubo agresión de dos organizaciones terroristas al país, que mantenían en caos a todos.



¿Tanto Sendero como el MRTA fueron y son igual de peligrosos?

En ambos casos están en contra de la democracia y los métodos utilizados son el terror. Por eso son calificados como organizaciones terroristas. Ambos son sanguinarios.



El Movadef pide amnistía e indulto para Abimael Guzmán y lo comparan con Fujimori. ¿Qué tiene que decir?

Acá mismo hay un congresista que ha pedido amnistía para Abimael Guzmán, eso es más grave que un indulto, pues con la amnistía se borra todo el delito. Esto es inconcebible e ilógico. He luchado contra el terrorismo y estoy acostumbrado a esto. Los abogados de los terroristas, ‘cachacientamente’ nos decían que iban a sacar libres a sus terroristas con nuestras mismas leyes, porque como están las leyes, son inoperantes.



¿Cómo eran las llamadas ‘cárceles del pueblo’ del MRTA?

Eran lugares donde se torturaban a los secuestrados. Lugares de 2 metros por 1.20 metros de ancho. Los castigaban sin darles comida ni agua hasta que hicieran lo que ellos quisieran. Usaban cargas eléctricas para despertarlos, eran terribles estas denominadas ‘cárceles del pueblo’.



¿Qué comentario le merece que los jóvenes no sepan quién o quiénes son Abimael Guzmán y Víctor Polay Campos?

Gran parte de la responsabilidad es del Ministerio de Educación. El pueblo que no conoce su historia, la repite. Si no tenemos buenos textos escolares y no hacemos nada para combatir al narcoterrorismo, esto se va a extender.





* Sendero Luminoso: nombre oficial, Partido Comunista del Perú. Organización terrorista de tendencia ideológica marxista, leninista y maoísta. Líder, Abimael Guzmán.



* El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) es una organización terrorista peruana de corte marxista-leninista, guevarista y antiimperialista, fundada en 1982. Líder, Víctor Polay Campos.