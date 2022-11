Desde Arequipa, el periodista y autor del libro ‘Perú bizarro’, Marco Sifuentes, analiza el panorama político. Considera que no existe una solución a la crisis política, sino una salida: las elecciones generales. Además, precisa que si Pedro Castillo aun continúa en el poder es gracias a la oposición, a la que considera ‘burda’ y ‘torpe’.

Marco, ¿cómo crees que va a terminar esta crisis política?

Nadie sabe cómo va a terminar esto. Creo que hay una salida, que es distinto a una solución.

¿Cuál?

Creo que la salida son las elecciones generales. Que se vaya tanto el congreso, como Castillo. Y de ahí vemos qué hacemos. La verdad es que la solución es larga e implica reformas políticas y cosas por el estilo.

El periodista Marco Sifuentes, conductor de 'La Encerrona', analiza el panorama político y dice que la única salida son las elecciones generales.

A pesar de los constantes destapes de corrupción, ¿por qué el gobierno de Castillo continúa?

Porque la oposición es, incluso, menos hábil políticamente. Si Castillo es torpe políticamente, es un régimen muy burdo, creo que la oposición es más burda políticamente.

¿Por qué las manifestaciones muchas veces no tienen la convocatoria que se espera?

Porque son antipáticos ellos también. A la gente le cae mal. Si Castillo cae mal, ellos caen peor. Lamentablemente, aquí no estoy hablando de datos subjetivos, de nivel de corrupción, estoy hablando de habilidad política. Y aquí hay una pelea de enanos, y Castillo es un poquito menos enano. No hay mucho más que eso.

Ya se saben algunos nombres de los ‘niños’, ¿crees que hay más topos en el congreso?

No sé si a alguien le extrañaría que hubiera más ‘topos’ en el congreso.

Lima 14 de octubre 2022 Declaraciones y entrada abrupta la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso de la República del parlamentario Darwin Espinoza de la bancada de acción popular, el cual es sindicado como uno de los "niños" que trabajaría de la mano con el ejecutivo. Fotos: Julio Reaño/@Photo.gec

Por eso no se alcanza el número de votos para presentar la moción de vacancia…

Ojo que eso no tiene que ver con prebendas, que es el caso de los ‘niños’. A mí no me extrañaría que hubiera más ‘niños’ o más corrupción. A nadie le extrañaría. Pero siento que hay algunos, como (César) Acuña, que ahora ya no, pero hace unos meses jugaba para el gobierno, ¿cuál habrá sido su lógica? ¿alguna lógica tendría? Ahora Podemos (partido político) juega para el gobierno, ¿cuál será la lógica? No sabemos.

Si tú sumas todo el bloque original de Perú Libre y todo el bloque original de Juntos por el Perú, pues ya estaba bloqueada la vacancia para Castillo. Entonces, tendrías que convencer a algunos del bloque original de Perú Libre y a algunos del bloque original de Juntos por el Perú para ver si llegas a una vacancia. En la medida que eso no va a suceder, lo razonable sería que el congreso busque un adelanto de elecciones generales. Está en su cancha. Se hizo en el año 2000, pero no quieren.

Que Pedro Castillo renuncie es algo que no va a suceder.

Él no va a renunciar. Él sabe que si renuncia, al día siguiente se va preso. Una vacancia parece lejana. Lo más sensatos sería esto (las elecciones generales). Incluso, sería más rápido que esta denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, que es bien discutible a nivel legal y que va a tomar tres meses, probablemente.

¿Crees que van a aparecer más casos de corrupción?

Sí, ¿no? Ja, ja, ja. Me sorprendería que no aparezcan más casos de corrupción.

"Me sorprendería que no aparezcan más casos de corrupción", dice Marco Sifuentes. (Foto: Trome)

¿Se había visto antes este nivel de podredumbre político?

Sí, en la época de Fujimori. Creo que la época de Fujimori había una corrupción mucho más organizada…

¿Y más inteligente?

Sí, más inteligente y más brutal también. Digamos, lo que tenemos ahora es como el equivalente a un saqueo de un ‘Tambo’. Tienes un montón de gente, todo el mundo saqueando, la gente se está llevando las galletas, los chocolates. Es eso. El problema, más que el nivel de corrupción, es cómo esa corrupción impacta a la gente, en el día a día. Se ve en muchos niveles de nuestra vida cotidiana. Lo de los pasaportes es lo más evidente. Lo que está pasando con los tomógrafos, eso es parte de una mafia a la que le conviene tener tomógrafos malogrados en el Estado para que la gente vaya a los tomógrafos particulares.

Ese nivel de afectación de la vida cotidiana, eso es bien grave. Eso me parece más grave que la pelea política de 200 personas, que son la ministra, los congresistas, las fiscales… Más grave es la afectación a la vida cotidiana de la gente.

Sistemáticamente Pedro Castillo intenta enfrentar a la sociedad. Hace poco agitó a los reservistas para que enfrenten a la prensa, ¿cómo podría terminar esto?

Mal. Cualquier apelación a lo que, en el fondo son paramilitares, porque un reservista a quien se le está instando a que asuma una posición de fuerza, pues básicamente se va a terminar convirtiendo en un paramilitar. Eso va a terminar mal. Por otro lado, sería muy arriesgado por parte de Castillo llevar ese discurso a la realidad, sería abiertamente antidemocrático. Él está al borde, juega con las maneras antidemocráticas, pero dar ese paso sería muy grave.

“Ese es el tipo de medios de comunicación que tenemos ahora. Volteen sus cámaras, enfóquenlos a ellos. Esta es la prensa que tenemos ahora, sesgada”, expresó Pedro Castillo.

Por otro lado, si hay algo que le funciona es el discurso contra los medios, porque los medios son muy impopulares, la gente los odia. En fin. Y también no es que los medios se hayan portado de la mejor forma. Entonces, cuando él ataca a los medios, fíjate en la última encuesta de Gestión, a pesar de todo, Castillo subió dos puntos.

Hay una tendencia al alza, ¿cómo explicas esto?

Porque el otro lado es peor políticamente. No peor en nivel de corrupción, pero políticamente los otros son más torpes y meten la pata y la gente los detesta al final. Lamentablemente, los medios más grandes se han visto muy identificados con ese lado. Entonces, cuando Castillo sale y ataca a los medios, la gente dice ‘sí, tiene razón’, ‘pobrecito, es una víctima’. Y gestos, tipo Maricarmen Alva, choleándolo, no contribuye a eso. Contribuye a que el 90% de la población diga ‘yo alguna vez he sido choleado’. Entonces con quién se identifica, ¿con ella o con él?

Me encantaría que hubiera una oposición más inteligente y me da terror porque en Venezuela pasó lo mismo. Por suerte, Castillo no es ni la decima parte de inteligente que era Hugo Chávez.

Explícame…

Tenías un Hugo Chávez muy inteligente, y tenías una oposición muy histérica y torpe. La verdad, Hugo Chávez no hubiera sido todo lo que fue sin esa oposición tan torpe y tan tonta. Lamentablemente, tenemos esta oposición igual de torpe y tonta como fue la venezolana. Por suerte, Castillo es muchísimo más tonto que Hugo Chávez. A mí, me parece que la oposición y los medios tienen una responsabilidad en enfrentar esta amenaza que es Pedro Castillo, y no están a la altura.

Castillo ha dicho que no se va hasta el 28 de julio del 2026, ¿qué podría pasar hasta entonces?

La aniquilación completa de cualquier asomo de eficiencia en el Estado peruano. Todo está derrumbándose. Se está derrumbando el sector interior, el sector salud, el sector educación, el sector agricultura. El presidente campesino no puede comprar urea para los campesinos. La temporada empezó en agosto, estamos en noviembre. Eso es bien grave. Siento que este es un gobierno que tiene que irse, pero hay que encontrar la forma inteligente. Me hace falta inteligencia en el otro lado. Y no están a la altura del reto que es el nivel de destrucción que provoca Pedro Castillo en el Estado peruano.