Los restos de Margarito Machacuay (56), el hombre más alto del Perú, fueron cremados ayer y serán llevados en avión a su natal Bagua Grande (Amazonas). Quien fue uno de los personajes más queridos del país, falleció hace dos días víctima de una trombosis pulmonar.

“Me van a entregar sus cenizas (hoy). Ya no tengo nada más que hacer aquí y además demanda gastos. Con esto que está pasando el país se me hace difícil, no sé si hay vuelos para Amazonas, aunque sea uno para Cajamarca”, contó su esposa Olga Ramos.

Muy afectada, reveló que habló con él por última vez el jueves pasado. “Me dijo que cuide a su hijo menor, que lo haga profesional”, indicó.