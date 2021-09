Congreso rechaza moción de censura contra María del Carmen Alva

El pleno del Congreso rechazó por mayoría las mociones de orden del día que planteaban la censura de la presienta Congreso de la República, María del Carmen Alva. La decisión se tomó por 74 votos en contra, 33 a favor y 8 en abstención.

Las mociones habían sido presentadas por legisladores de la bancada de Perú Libre luego de que el pasado domingo Alva afirmara que “la calle” pedía una vacancia presidencial contra el mandatario Pedro Castillo.

Una de las mociones justificaba la censura a Alva por su “conducta antidemocrática, por su falta de idoneidad y por carecer de criterio y entendimiento para comprender la situación actual de crisis en plena emergencia sanitaria, tal como lo demuestran claramente sus desatinadas declaraciones”.

La otra proponía su censura debido a que su gestión y sus declaraciones “afectan seriamente el Estado de Derecho y propicia una actitud golpista que la Constitución Política prohíbe de manera taxativa”.

Con 74 votos en contra, 33 a favor y 8 abstenciones, el #PlenoDelCongreso rechazó la admisión a debate de las mociones 377 y 392, que proponen censurar a la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva.

Las declaraciones de Alva

Este domingo, la presidenta del Congreso indicó al diario ‘Trome’, que “la calle” es la que pide la vacancia de Pedro Castillo. Sin embargo, precisa que no hay ninguna moción presentada en el Parlamento en ese sentido.

“Bueno, no hay un pedido de vacancia presidencial acá en el Congreso. La calle pide vacancia presidencial. La vacancia presidencial es un procedimiento que se inicia en el Congreso y en el Congreso no hay ningún procedimiento de vacancia presidencial. Es constitucional por supuesto. Está dentro de la Constitución, pero no es un tema que esté en la agenda”, manifestó Alva.