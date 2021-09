POR: ÓSCAR TORRES

Estamos atravesando una crisis política, social, económica y de salud. En medio de ello, es increíble que haya ministros cuestionados por pasados que los involucran con el terrorismo, incluyendo al premier Guido Bellido. Trome conversó con la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, integrante de la bancada de Acción Popular. Origen cajamarquino. Casada, madre de tres hijos. Sobrina de uno de los líderes históricos del ‘partido de la lampa’, Javier Alva Orlandini. Abogada y con maestrías en gerencia pública, seguridad social y derecho laboral.

TE VA A INTERESAR: RAFAEL LÓPEZ ALIAGA ASEGURA QUE LE PROPUSIERON SER PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS

María del Carmen, ¿crees que las palabras de Guido Bellido, quien le dijo ‘solo falta que te violen’ a Patricia Chirinos, ameritan su salida del premierato?

Considero que sí. Son unas palabras muy fuertes para un primer ministro, para nadie, para cualquiera, son palabras inaceptables. Por el cargo que él tiene definitivamente es peor, se agrava y creo que ninguna mujer puede recibir ese tipo de agresión verbal. Es inaceptable...

En líneas generales, ¿qué concepto tienes del primer ministro?, ¿crees que Bellido da la talla para el cargo?

No, yo creo que le falta experiencia de gestión pública, también formación política, pero sabemos que el presidente tiene la potestad, la facultad de nombrar su premier y, si es su persona de confianza, está en toda la facultad de hacerlo, pero la población en general le ha pedido que haga este cambio por los procesos judiciales que tiene pendientes de lavado de activos y apología al terrorismo.

Diversos analistas ven al país caótico, sin rumbo ni liderazgo. ¿Esta situación se va a agravar?

Está en las manos del presidente cambiar esa situación. La población está pidiendo cambio de gabinete, cambio de varios ministros y el presidente debe escuchar a los ciudadanos, él siempre ha dicho que va a gobernar escuchando al pueblo y eso ayudaría a su imagen.

¿El presidente Castillo está gobernando realmente como requiere el país?

Todavía no sabemos mucho de la agenda del presidente Castillo, recién se ha nombrado el gabinete, se le ha dado la confianza, pero no lo escuchamos. Creo que necesitamos escucharlo más, que se comunique más con su pueblo, con el pueblo que él dijo siempre que quiere gobernar y al que quiere escuchar, y eso es lo que todos necesitamos. Escuchar qué va a hacer. No conocemos su agenda.

TE VA A INTERESAR: IBER MARAVÍ DICE ‘QUE NO ESTÁ PERDIENDO EL TIEMPO EN SITUACIONES QUE PARA EL PODER JUDICIAL YA ESTÁN ZANJADAS’

¿Te parece grave que el presidente de la República respalde a un ministro de Trabajo vinculado a Sendero Luminoso?

Sí, gravísimo. Gravísimo e inaceptable.





María del Carmen Alva asegura que bancada de Acción Popular no dio 'cheque en blanco' y en el Congreso no hay pedidos de vacancia; pero en la calle sí. (Foto: Giancarlo Ávila /GEC)

VLADIMIR CERRÓN

Otros aseguran que Cerrón es el que toma las decisiones y tiene al profesor Castillo con ‘las manos atadas’. ¿Lo crees así?

Pareciera, ¿no? Porque si bien el presidente Castillo es el presidente elegido democráticamente, formalmente, el único que tuitea, que habla y da órdenes, y dice quién tiene que renunciar o quién tiene que quedarse en el gabinete, es Cerrón.

¿Por qué crees que el presidente no habla, no da conferencias, no responde las preguntas de la prensa?

No sé, es una incógnita. O tiene miedo a los medios de comunicación o inseguridad.

A ti te criticaron mucho en redes y hasta te señalaron como discriminadora y ‘pituca’ por un supuesto desplante que le hiciste a Castillo. ¿Cómo lo tomaste?

De ninguna manera hubo desplante y menos soy discriminadora. Yo por regla de vida ‘jamás haría lo que no me gustaría que me hagan a mí’... Tengo origen cajamarquino, tenemos hasta los mismos orígenes con el presidente. Hemos conversado mucho de eso. Es más, mi familia Alva es de Contumazá, pero mi familia Orlandini es de Tacabamba, así es que somos de la misma ciudad del presidente.

Siendo el gabinete tan desolador con ministros impresentables, ¿por qué el Congreso le dio el voto de confianza incluido tu partido Acción Popular?

Creo, porque yo no voto, que la bancada consideró darle una confianza para dar gobernabilidad a este gobierno y una oportunidad, pero siempre, como digo yo, un voto de confianza vigilante y fiscalizador. No es un cheque abierto.

‘TRAICIÓN POPULAR’

Incluso algunos lo llaman ahora ‘Traición Popular’, ¿qué les responderías?

No acepto ese tipo de frases ni de calificativos. Acción Popular es un partido democrático, un partido que está apostando por la gobernabilidad, pero que no va a dejar de fiscalizar y va a estar ahí, vigilando qué es lo que está haciendo este gobierno. Y así como se le dio la confianza la semana pasada, a la semana siguiente al primer error que cometa vamos a ser los primeros en fiscalizar y no apoyar a este gobierno.

María del Carmen Alva afirmó que Acción Popular es un partido democrático, un partido que está apostando por la gobernabilidad. (Foto: Giancarlo Ávila /GEC)

¿Es cierto que Yonhy Lescano tiene un liderazgo fuerte en la bancada acciopopulista y optó por darle el voto de confianza?

No, de ninguna manera, la bancada es totalmente independiente. Yonhy Lescano es un correligionario. Ha sido candidato a la presidencia, pero nosotros ni nos reunimos ni él tiene influencia en nosotros. Los congresistas de la bancada toman sus decisiones individualmente y lo tomamos como bancada.

Políticamente, ¿te ubicas más cerca a Alfredo Barnechea, Raúl Diez Canseco o al propio Lescano?

Tengo la suerte de haber trabajado con todos mis correligionarios, con varios de ellos. Así es que los respeto a todos, pero yo represento a Acción Popular, que es un partido de centro, y me considero alvista.

O sea, ¿ni con Barnechea ni con Diez Canseco ni Lescano, eres alvista?

Soy alvista.

¿Cuál crees que debe ser el rol de la oposición en esta coyuntura que atraviesa el país?

Tiene que ser una oposición constructiva porque estamos pasando por una coyuntura muy difícil: la crisis económica, el empleo, la crisis sanitaria. Este apoyo de gobernabilidad para poder salir adelante con estos problemas que aquejan a la población siempre va a ser con un apoyo fiscalizador y vigilante de la democracia y de la Constitución.

¿Qué te parecen los pedidos de vacancia presidencial?

Bueno, no hay un pedido de vacancia presidencial acá en el Congreso. La calle pide vacancia presidencial.

Algunos analistas también…

Sí, pero la vacancia presidencial es un procedimiento que se inicia en el Congreso y en el Congreso no hay ningún procedimiento de vacancia presidencial. Es constitucional por supuesto. Está dentro de la Constitución, pero no es un tema que esté en la agenda.

Se afirma que muchos congresistas le dieron la confianza al gabinete para no perder su curul, ¿lo crees así?

No, de ninguna manera. Los congresistas lo que han visto más que nada es que haya una tranquilidad y paz en esta coyuntura tan difícil, y ya que hemos vivido en el último quinquenio con enfrentamientos constantes entre el Ejecutivo y el Congreso este Parlamento no quiere repetir las experiencias pasadas.

¿Qué piensas que tendría que hacer el gobierno para enmendar el camino?

Escuchar a la población. La población le ha pedido que reevalúe a su gabinete y haga cambios que considero que son necesarios.

GUILLERMO BERMEJO

El congresista Bermejo y hasta el premier Bellido han insinuado que presentarían cuestión de confianza si no los dejan trabajar. ¿Temes que el gobierno planee cerrar el Congreso?

Lo ha dicho Bermejo, sí pues, el premier también lo ha dicho. O sea, de Perú Libre hay varios voceros que lo han dicho, que amenazan, de hecho en el Pleno pasado también una congresista de Perú Libre, la presidenta de la Comisión de la Mujer dijo, si no me equivoco, ‘hay que cerrar el Congreso’. De la nada se paró y en una intervención habló eso y lamento mucho que los mismos congresistas estén pidiendo que cierren el Congreso, porque ellos son los primeros que deberían de defender el fuero y demostrar un talante democrático, defender su institución. Si ellos no creen en el Congreso, para qué postularon y para qué están acá.

Muchos ven detrás de Castillo y Cerrón un plan chavista y comunista para implantar en el Perú. ¿Lo ves probable?

En el ideario de Perú Libre ellos se reconocen como un partido marxista, leninista y ya sabemos lo que es esa ideología. Yo creo por ello que hay esa preocupación y como dicen, por los hechos los conoceremos, así que estamos atentos a los pasos que den, antidemocráticos, en el caso que hubiera, ahí encontrarán al Congreso que defenderá al fuero parlamentario y la democracia.

Ya hay evidencias de que Sendero, a través del Movadef, está metido en Palacio de Gobierno. ¿Se puede buscar la gobernabilidad con esa gente?

Desde el Congreso como institución, que es la responsabilidad de nosotros, debemos siempre buscar y pelear por la democracia.

Gracias María del Carmen. Dios ayude a nuestro país y ojalá no paremos de crecer, generar empleo y combatamos la pandemia…

Muchas gracias, Óscar. Dios nos ayude a todos.

MÁS INFORMACIÓN: