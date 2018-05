María Elena Foronda, Hernando de Soto, Janet Sánchez y más figuras de la política peruana en ‘Pepitas’

RENUNCIA

No aguantó más y optó por la renuncia. El parlamentario Jorge Castro confirmó que dejará el Frente Amplio. Dizque la gota que derramó el vaso fue que su colega María Elena Foronda haya tenido trabajando en su despacho a una terrorista del MRTA. Ayayay...



ELLA SABÍA

Hablando de Foronda, ella dijo que sabía que Nancy Madrid había sido procesada por terrorismo. También reveló que la conoció cuando ambas purgaban condenan por subversión en Cajamarca. Jura que fue un ‘error político’ contratarla. Hummm...

NI UN DÍA MÁS

Y seguimos con Foronda. Para el fujimorista Héctor Becerril, la legisladora de izquierda ‘no debe permanecer ni un solo día más en el Congreso’. Recordó que ella, tiempo atrás, ya había mostrado una opinión permisiva con el terrorismo. Uyuyuy...



RENUNCIA

Así que la oficialista Janet Sánchez renunció a la comisión del Congreso que investiga los presuntos actos de corrupción en el primer puerto. Explicó que tomó la decisión para evitar cuestionamientos por sus supuestos vínculos con Chim Pum Callao. Ya lo saben, señores...

NO DESCARTA I

Se apunta para el 2021. Hernando de Soto reapareció y no descartó apoyar y asesorar una eventual candidatura presidencial de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) o de Alfredo Barnechea (Acción Popular). Señaló que el país debe reconciliarse. No me diga...



NO DESCARTA II

Sobre Keiko, De Soto afirmó que había evolucionado y que no tiene las mismas ideas que su padre Alberto Fujimori. Respecto a Barnechea, indicó: “Es buenazo, soy su amigo, yo quisiera ver qué va a presentar. Es un hombre inteligente...”. Asuuu...

