Cada semana surgen graves denuncias periodísticas contra el mandatari o Pedro Castillo y su gabinete; sin embargo, muchos dicen que el Congreso no fiscaliza con la rigurosidad debida. Por tal motivo, Trome conversó con su presidenta, María del Carmen Alva , quien también responde sobre los cuestionamientos a su labor.

TE VA A INTERESAR: PEDRO CASTILLO TIENE DOS INVESTIGACIONES FISCALES EN NUEVE MESES DE GOBIERNO

Maricarmen, tú dijiste que ‘si para que se vaya el presidente Castillo tenemos que irnos todos, nos vamos, no hay problema’. ¿Te reafirmas?

Sí, por supuesto, estamos en una coyuntura política muy difícil, entrampados. Sabemos que no hay 87 votos para una vacancia. El país está paralizado, así que creo tenemos que ver una salida política y cómo podemos salir de este problema que la población lo pide, además.

La mayoría de analistas coinciden en que hay que buscar una salida constitucional para que se vaya este gobierno. A tu criterio, ¿cuál es en este momento?

La salida constitucional siempre está, la vacancia. Para eso necesitamos 87 votos. No sabemos si en algún momento los vamos a tener o está cercano el momento porque la coyuntura aquí cambia muy rápido. Otra salida es, efectivamente, un adelanto de elecciones para recortar los mandatos, pero, claro, previo acuerdo político y una previa reforma constitucional.

En la entrevista de hace unos meses causó polémica tu frase ‘la calle pide vacancia’. ¿Ahora sí la calle pide vacancia?

(Silencio) Sí, tú dijiste efectivamente, me comentaste y yo te dije que estaban los carteles afuera. De acuerdo a la última encuesta el 70% ya no aprueba al presidente y quiere cambios.

Entrevista a la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, sobre la coyuntura política en nuestro país.

Te he visto recorrer asentamientos humanos y ollas comunes. ¿Qué te dice la gente del pueblo?

Que no quieren al presidente, que los ha decepcionado, que ellos han votado por él, pero que ven que no están trabajando por el pueblo como él dice.

Pero en las encuestas tu desaprobación es muy alta, ¿a qué crees que se deba?

Hay un gran hartazgo en general de los políticos y este hartazgo del Poder Ejecutivo se refleja al final tanto en el Congreso como en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Ahora, el Congreso nunca ha sido popular en ninguna parte del mundo. Siempre ha tenido una baja desaprobación.

LOS ‘NIÑOS’

Te pido una autocrítica, ¿por qué estos personajes llamados los ‘Niños’, que presuntamente se han vendido por obras al gobierno a cambio de votos, están en Acción Popular? ¿Qué ha pasado?

Este es un tema que tiene que investigarse. Ya la Fiscalía ha dicho que va a empezar a investigar y yo creo que ellos tienen, y ya lo han dicho, que ser los primeros interesados porque esto debe investigarse hasta las últimas consecuencias. Aquí nadie blinda a nadie y si hay alguien que ha cometido algo irregular, un delito, debe ser sancionado.

¿Has podido conversar a solas con el presidente? ¿Qué le dijiste?

Hace tiempo que no veo al presidente, pero cuando he tenido oportunidad de estar con él, recuerdo que era el momento de Íber Maraví, le dije: ‘Por favor, cambie a ese ministro. No le suma, afecta al gabinete’, y la última vez que estuvo acá, el 5 de abril de este año, que me dijo que se iba a hacer el decreto para derogar la inamovilidad, bueno, simplemente le dije: ‘Quédese hasta el final, por favor, que la gente quiere escucharlo y queremos que usted escuche el pedido de los congresistas’.

Maricarmen Alva consideró que sin Congreso no hay democracia y el principal objetivo que busca en su gestión es acercarnos a la población. (Foto: Jesús Saucedo / @gec)

¿Y qué pasó?

Igual se fue con ese tema que me dijo, que tenía que firmar el decreto para derogar el decreto supremo de inamovilidad, pero no he tenido oportunidad de hablar sobre la coyuntura política. Nunca hemos hablado sobre eso.

¿Cómo calificarías su gestión pasados 9 meses de gobierno?

Una gestión de 9 meses, 51 ministros, demasiados cambios, gabinete con gente no idónea, no solo gabinetes sino en general los funcionarios que está contratando, no es gente con experiencia ni que pueda trabajar por el país. Es un desgobierno para mí y ha demostrado una absoluta falta de capacidad para gobernar.

Cerrón ha dicho que tiene un plan B y Bellido habla de tomar por asalto el Congreso. ¿Puede suceder eso?

Todo puede suceder en este país. Sí, no sabemos cuál es el plan B, de donde viene la B se me ocurren varias palabras, pero no las voy a decir, pero definitivamente no me cabe la menor duda de que, ahora que se ha archivado el proyecto de Asamblea Constituyente, van a tratar de imponer un plan B.

¿Están preparados para lo que podría venir?

Por supuesto, nosotros siempre estaremos preparados para defender nuestro Congreso, nuestro fuero parlamentario y cualquier plan, sea B, Z o X, aquí nos encontrarán.

VLADIMIR CERRÓN

El mismo Cerrón ha dicho que el objetivo es controlar las Fuerzas Armadas, policiales, judiciales y la iglesia, ¿qué opinas?

Ya lo dijo, efectivamente. Ese es el plan comunista de Cerrón, eso es conocido por todos y encima lo ha dicho directamente y lo ha escuchado todo el país. Acá no hay sorpresas, ellos lo dicen directamente.

En las redes sociales afirman que este Congreso es igual o peor que el gobierno y piden que se vayan todos. ¿Qué les responderías?

De ninguna manera. En este Congreso no nos vamos a igualar al Poder Ejecutivo. El gobierno está con ese discurso de igualarnos o decirnos que la culpa de que ellos no puedan gobernar en este país o de no poder resolver sus problemas es por el Congreso que tienen, porque es obstruccionista, porque no lo dejan trabajar y ahora le echan la culpa a la Constitución.

Economistas y expertos aseguran que el país se está yendo al abismo y aparentemente no hay una salida legal. ¿Qué crees que va a pasar?

Siempre tiene que haber una salida legal, una salida constitucional y mientras haya Congreso va a existir aquí una democracia y desde el Congreso, como te digo, con el Ejecutivo lo más saludable va a ser que se llegue a un acuerdo político porque el país no puede estar paralizado y la clase política tiene que salvar a este país.

Presidenta del Congreso afirmó que el retiro de los fondos de la AFP ha sido un pedido de muchos ciudadanos porque mucha gente está sin liquidez y tiene problemas económicos o necesitan el dinero para sustentar a su familia. (Fotos: Jesús Saucedo @gec)

Se ha revelado que muchos peruanos están cruzando por tierra la frontera de Estados Unidos. ¿Qué significa esto?

Esa es la realidad, la gente no tiene trabajo, está buscando otros rumbos, prosperidad, buscando cómo mantener a su familia porque no se siente tranquila con este gobierno que no le da seguridad, confianza y oportunidades de trabajo.

¿Estás de acuerdo en que se retiren los fondos de AFP y de la CTS? ¿Y después qué va a pasar con la jubilación de los trabajadores?

El tema de la AFP ha sido un pedido de muchos ciudadanos porque es una realidad que mucha gente está sin liquidez y tiene problemas económicos o necesitan el dinero para sustentar a su familia, para hacer un negocio, en fin, personalmente entiendo que hay una necesidad actual.

KARELIM LÓPEZ

El gobierno los acusa a ustedes de golpistas y Karelim López ha revelado que Castillo dijo ‘yo cierro el Congreso y punto’. ¿Cuál es la verdad?

Los golpes los hace el Ejecutivo, los golpes se hacen con tanques, con las fuerzas si es un golpe fuera de la Constitución. Aquí en el Congreso respetamos la Constitución. Nosotros no podemos hacer golpes, todos los golpes los hace siempre el Ejecutivo. No me cabe la menor duda, como lo dije siempre, han querido cerrarnos y como es difícil que puedan cerrarnos, por los proyectos de ley que hemos aprobado de que la Asamblea Constituyente no se puede hacer, sino que la Constitución debe de modificarse dentro del 206. Definitivamente ellos saben que para cerrarnos tendría que ser mediante vía inconstitucional, ilegal.

¿Crees que el presidente ha plagiado su tesis y eso lo descalifica moralmente?

Es lamentable saber que el presidente del Perú ha plagiado una tesis, creo que eso es mentir a la universidad, mentir en su grado y es una falta de ética.

El gobierno insiste en el tema de la Asamblea Constituyente. ¿Hay un plan detrás de todo esto?

No me cabe la menor duda de que ellos quieren cambiar la Constitución como a ellos les gustaría que sea. Vemos lo que está pasando en el país vecino y el objetivo es la reelección y que pueda quedarse unos 5 años así nomás.

Como presidenta del Congreso, ¿cuál sería tu mensaje a la población?

Que confíen en su Congreso, estamos trabajando por ellos, que sin Congreso no hay democracia y el principal objetivo que hemos querido tener en esta gestión es acercarnos a la población. Por eso hemos viajado por el país, todas las comisiones ordinarias y especiales están haciendo sesiones descentralizadas. Están escuchando a la población porque los verdaderos representantes del pueblo son los congresistas.

Gracias Maricarmen, ojalá que el Perú logre de una vez por todas la estabilidad política que necesitamos y enrumbar por el camino de la prosperidad…

Gracias a ti y hoy quiero enviarles mi fraterno saludo a todas las madres peruanas, sobre todo a las mujeres valientes que, a pesar de las circunstancias complejas de la vida, no se rinden y siguen adelante con lo mejor que tienen: el amor por sus hijos y por sus familias.

MÁS INFORMACIÓN: