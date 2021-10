Peruano que se respeta. Gracias a su talento, perseverancia y constancia, Maricielo Arrieta Sotelo se ha ganado un lugar en el mundo del freestyle (rap e improvisación) y hace unas semanas compitió en el Red Bull Batalla de los Gallos Perú. No logró llegar a la final, pero su presencia fue de gran relevancia, pues después de cuatro años retornó la participación femenina a esta competencia.

Esta jovencita de 24 años conoció este estilo musical en su barrio de San Juan de Lurigancho, ya que a la altura de la cuadra 14 de la avenida Wiesse el colectivo RapStyle se juntaba para rapear e improvisar. Ahora Maricielo es parte del Team Perú (Jaze, Nekroos y Jota), grupo que está representando al país en la God Level Slam, una competencia internacional que tiene como sede en México y tendrá varias batallas en distintas fechas y ciudades de ese país. La próxima batalla se dará el domingo 17 de octubre en la ciudad de Hermosillo. Trome habló con ella y esta es su historia.

Maricielo, ¿qué te motivó a practicar el freestyle?

A mí siempre me ha gustado el rap, pero no conocía el freestyle. Recuerdo que un amigo me pidió que sea jurado en una batalla de los gallos, me llamó la atención porque pensé que se trataba de una pelea de animales (risas). Me equivoqué, no era eso. Me pareció interesante cómo rapeaban y rimaban las letras.

Entonces, empezaste con tus primeras batallas…

Sí, justo en mi barrio (San Juan de Lurigancho) el colectivo RapStyle practicaba a la altura de la cuadra 14 de la avenida Wiesse. Empecé a juntarme con ellos, pero antes me fui a una cabina de internet para buscar más información sobre el freestyle y la batalla de los gallos en Perú. Eso me gustó mucho y, sin pensarlo, ya voy seis años practicándolo.

Hay más varones en este mundo…

Sí, pero también hay mujeres. En el 2015 vi el video de una batalla que Sky (mujer freestyler) tuvo en 2011. Eso me inspiró mucho. Y ahora en el último Red Bull Batallas las mujeres regresamos a la competencia. Fuimos dos, Sumeria y yo.

La improvisación no es sencilla, ¿tienes que practicar mucho?

Se practica para que tu cerebro se agilice y piense rápido. Pero esto no significa rapear 24/7. Hay que leer para enriquecer nuestro vocabulario y así las ideas fluyan en el momento de la batalla.

¿Sentiste discriminación por ser mujer?

Ha sido complicado porque a veces los hombres se agarran del género y, en medio de una batalla, te dicen, por ejemplo, que vayas a la cocina. Pero esto es parte de los recursos que usan para improvisar y ganar. A mí no me afecta, yo quiero vivir de esto y daré todo de mí para lograrlo.

Maricielo es parte del Team Perú que está representando al país en la competencia internacional God Level Slam, que se realiza actualmente en México. Foto: Trome.

¿Qué sentiste al participar en esta batalla de los gallos?

Mucha emoción, pero también nervios y creo que estos me ganaron un poco. Igual la pasé muy chévere y es una experiencia que sumará a mi currículum.

¿Batallas con tu pareja (el freestyler Stick)?

Muchas veces hemos batallado a modo de práctica. Ahora es el tricampeón del Red Bull Batalla de los Gallos Perú y estoy muy orgullosa de él.

