A sus 45 años, Maricruz Nora Vega Abrego está orgullosa de haber logrado uno de sus más grandes sueños: tener su propio negocio. En 2019, abrió su bodega, librería y bazar ‘Norita’ en el distrito de Carabayllo.

“Empecé con algunos abarrotes, pero poco a poco fui adaptándome a las necesidades de los clientes. Ellos me decían que traiga esto y aquello, así fui llenando mi tiendita. Un año después llegó la pandemia y las ventas bajaron, eso no me desanimó, al contrario, seguí trabajando con más fuerza y con todos los cuidados al máximo para evitar un contagio”, expresó Maricruz, quien por más de 28 años se dedicó a vender productos de belleza por catálogo.

Pese a todas las medidas de prevención, esta comerciante enfermó de coronavirus hace unos meses y estuvo internada en el hospital. “Al tener los síntomas fui al médico y preferí aislarme. Gracias a Dios me recuperé y no contagié a mi familia. Ahora trabajo con más fuerza porque siento que se me ha dado una segunda oportunidad en la vida y no hay que desaprovecharla. Igual he extremado más las medidas de seguridad en mi local”, contó nostálgica.

CONCURSO Y RECONOCIMIENTO

Con la ayuda de sus hijos y esposo, Maricruz hizo un curioso video donde mostró su tienda y dejó un mensaje alentador. Este material fue publicado en las redes sociales de la Asociación de Bodegueros del Perú para que todo el público votara. Al final, ganó el concurso y se convirtió en la ‘Bodeguera del Año’. Recibió este reconocimiento el pasado 12 de agosto, Día del Bodeguero. “Me sentí contenta y emocionada por este premio”, dijo.

En su negocio encontramos abarrotes, productos de limpieza y cuidado personal, pollo, carne, verduras, frutas, bebidas, entre muchas cosas más. “Me voy tempranito al mercado El Progreso para traer mis productos frescos y a buen precio”, resaltó.

La bodega ‘Norita’ está ubicada en la Mz. 22, lote 87, urbanización Torre Blanca tercera etapa, Carabayllo.

TIP

Diferencia tu bodega de las otras creándole una marca (logo), de manera que los clientes la valoren como única.

REFUERZA LAS MEDIDAS SANITARIAS EN TU TIENDA

1. Evita aglomeraciones en tu bodega. Ha aumentado el aforo en los locales, pero ¡no bajes la guardia!

2. Usa correctamente mascarilla y exígeles lo mismo a tus clientes. Recuerda que debe tapar nariz y boca.

3. Coloca dispensadores de gel o alcohol en la entrada de tu negocio para que los clientes puedan desinfectarse las manos.

4. Lávate las manos constantemente, recuerda que recibes dinero a cada rato.

5. Pon un tapete (pediluvio) en la entrada para que se desinfecten los zapatos.

