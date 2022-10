La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que los más de 15 sismos reportados en Ica hoy, viernes 28 de octubre, no generaron alerta de tsunami en el litoral peruano.

A través de su cuenta de Twitter, Hidrografía Perú descartó la alerta de tsunami en reiteradas ocasiones tras la seguidilla de sismos en la ciudad de Ica.

#ÚltimoSismoNacional

NO GENERA TSUNAMI

28-10-22 19:39:28

Magnitud: 4.5 MW

Referencia: 93 km al SO de Ica, Ica - Ica

Profundidad: 17.00 km

Fuente: IGP pic.twitter.com/V1xhcuVdsk — Hidrografía Perú (@DHN_peru) October 29, 2022

¿Por qué ocurrieron tantos sismos en Ica?

Luego de registrarse al menos 15 sismos en Ica, este 28 de octubre, Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), señaló que dicha actividad es parte del historial sísmico que el Perú tiene por ser un país con alto riesgo de sufrir movimientos telúricos.

“Hemos tratado de ser muy claros, somos un país hecho por sismos y siempre nos van a acompañar... Toda esta actividad tiene su origen en el proceso de convergencia de colisión de placas que siempre estará presente, es algo que no podemos controlar ni evitar. No podemos decir si esto va a continuar o terminar porque no podemos ver internamente a la naturaleza”, dijo Tavera a Canal N.

“Lo interesante de este caso es que los epicentros están mar adentro. Por lo tanto, cuanto más nos alejamos de la costa, la profundidad se hace más superficial porque el contacto de las placas se hace más superficial (...) cuanto más superficial y más alejado, el nivel de sacudimiento del suelo es menor”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Te damos una guía de todos sus recorridos programados para el mes de octubre y noviembre.